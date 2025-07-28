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Мир

СМИ сообщили о возможном выводе войск США из Европы

2 минуты чтения 11:12

Пентагон может вывести из Европы значительную часть расквартированных там американских войск в рамках переоценки своего военного присутствия там. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на старшего научного сотрудника по вопросам политики безопасности Германского совета по внешней политике Айлин Матле.

По ее словам, речь идет о выводе примерно 20 тысяч военнослужащих армии США, отправленных в Европу во время правления Джо Байдена – предшественника Дональда Трампа на посту президента США. При этом общую численность расквартированных в странах Европы американских войск Матле оценила в 90-100 тысяч человек.

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Как уточняет издание, самый большой контингент американских войск в Европе дислоцирован в Германии. Там находятся примерно 356 тысяч американских военных, расквартированных в 35 муниципалитетах страны, в частности, на авиабазе Рамштайн, в военном учебном центре Графенвёр в Баварии и в расположенной в Висбадене штаб-квартире армии США в Европе и Африке.

Матле отметила, что в американском военном присутствии в Европе заинтересованы не только европейские страны, но и сами США. «Такие базы, как Рамштайн, предназначены не только для обороны Европы, но и для проекции силы на Ближний Восток и в некоторой степени на Африку», – пояснила она. По словам эксперта, через американские военные базы в Европе, в частности, в другие части мира поставляется военная техника США. 

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Как напоминает Politico, о возможном сокращении американского военного контингента Европе в феврале говорил министр обороны США Пит Хегсет. Так, во время визита в Польшу он заявил, что «нельзя исходить из того, что присутствие Америки будет длиться вечно» и призвал в этой связи страны региона больше инвестировать в расходы на оборону.

В апреле о возможном выводе части американских военных из Европы говорил и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Ранее в 2020 году во время своего первого президентского срока он распорядился сократить численность американских войск в Германии вдвое, объяснив это тем, что страна «просрочила свои платежи в НАТО».

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