EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Крупнейший порт Европы начал готовиться к войне с Россией

2 минуты чтения 12:58

Порт города Роттердам в Нидерландах, который является крупнейшим в Европе, начал готовиться к возможной войне с Россией. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

В администрации порта рассказали изданию, что начали резервировать места для военных судов снабжения стран-членов НАТО, а также составлять планы перенаправления грузов в случае необходимости, координируя их с другими крупными портами Европы.

Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
Экономика6 минут чтения

«Не каждый терминал подходит для обработки военных грузов. Если нам придется отправлять большие объемы таких грузов, мы обратимся в Антверпен или другие порты, чтобы взять на себя часть мощностей, и наоборот. Мы все меньше и меньше видим друг в друге конкурентов», — сказал генеральный директор Управления порта Роттердама Будевейн Симонс. «Конечно, мы конкурируем там, где это необходимо, но мы и работаем вместе там, где можем», – добавил он.

По словам Симонса, контейнерный терминал порта Роттердама — это единственное место в Нидерландах, оборудованное для безопасной перегрузки боеприпасов с борта одного корабля на другой. Кроме того, он рассказал, что в порту несколько раз в год будут проводиться учения по высадке десанта.

Как отмечает FT, порт Роттердама уже становился перевалочным пунктом при транспортировке боеприпасов, например, в разгар войны в Персидском заливе в 2003 году. В свою очередь, порт бельгийского Антверпена регулярно получает грузы для американских войск, расквартированных в Европе.

Умный человек в очках скачать обои
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
Интернет и мемы11 минут чтения

В декабре прошлого года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия готовится к прямому военному столкновению с членами альянса и может напасть уже через четыре-пять лет. Тогда же он заявил, что на данный момент Европа не готова к обороне.

Как отмечает FT, в июне генсек НАТО повторил свое предостережение, сказав, что Россия может напасть на одну из стран-членов Североатлантического альянса уже в 2030 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Серый кардинал Евросоюза
Политика
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего неизвестно?
17:00
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01
Умный человек в очках скачать обои
Интернет и мемы
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
19:21 7 июля
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Политика
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Его могли проверять на причастность к хищениям
16:14 7 июля
Биткоин спасает экономику целой страны
Экономика
Биткоин спасает экономику целой страны
Криптовалюта помогла повысить зарплаты. Все благодаря секретному государственному майнингу
00:01 7 июля
Котенок в пустой кроватке
Криминал
Котенок в пустой кроватке
Трехлетняя девочка пропала во время отдыха с родителями. Дело расследуют почти 20 лет
17:00 6 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования