Крупнейший порт Европы начал готовиться к войне с Россией

Порт города Роттердам в Нидерландах, который является крупнейшим в Европе, начал готовиться к возможной войне с Россией. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

В администрации порта рассказали изданию, что начали резервировать места для военных судов снабжения стран-членов НАТО, а также составлять планы перенаправления грузов в случае необходимости, координируя их с другими крупными портами Европы.

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«Не каждый терминал подходит для обработки военных грузов. Если нам придется отправлять большие объемы таких грузов, мы обратимся в Антверпен или другие порты, чтобы взять на себя часть мощностей, и наоборот. Мы все меньше и меньше видим друг в друге конкурентов», — сказал генеральный директор Управления порта Роттердама Будевейн Симонс. «Конечно, мы конкурируем там, где это необходимо, но мы и работаем вместе там, где можем», – добавил он.

По словам Симонса, контейнерный терминал порта Роттердама — это единственное место в Нидерландах, оборудованное для безопасной перегрузки боеприпасов с борта одного корабля на другой. Кроме того, он рассказал, что в порту несколько раз в год будут проводиться учения по высадке десанта.

Как отмечает FT, порт Роттердама уже становился перевалочным пунктом при транспортировке боеприпасов, например, в разгар войны в Персидском заливе в 2003 году. В свою очередь, порт бельгийского Антверпена регулярно получает грузы для американских войск, расквартированных в Европе.

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В декабре прошлого года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия готовится к прямому военному столкновению с членами альянса и может напасть уже через четыре-пять лет. Тогда же он заявил, что на данный момент Европа не готова к обороне.

Как отмечает FT, в июне генсек НАТО повторил свое предостережение, сказав, что Россия может напасть на одну из стран-членов Североатлантического альянса уже в 2030 году.