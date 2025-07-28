Украина договорилась о поставках газа из Азербайджана

Украина заключила с Азербайджаном соглашение об импорте газа. Об этом, как передает РИА «Новости», в своих соцсетях сообщил глава правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий.

«Украина впервые импортирует азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору. Заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine», — написал он.

Как сообщается, тестовая партия газа уже доставлена в Украину через Болгарию и Румынию. Корецкий отметил, что поставка была небольшой по объему, но стала стратегически важным шагом, открывающим путь к долгосрочному сотрудничеству.

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Как напоминает РИА «Новости», российский «Газпром» прекратил прокачку газа через Украину 1 января после того, как Киев отказался продлевать транзитное соглашение даже при закупках третьими странами. В свою очередь западные СМИ писали, что для подготовки к осенне-зимнему сезону Украине потребуется импортировать из альтернативных источников рекордные 4,5 миллиарда кубометров газа.

Более двух третей украинского импорта газа приходится на Венгрию, в связи с чем местные СМИ писали, что, фактически, Киев продолжает закупать российский газ, но через третьи страны и с наценкой.

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Соглашение о поставках газа между Украиной и Азербайджаном заключено на фоне серьезного охлаждения отношений между Москвой и Баку, поводом для которого послужила гибель уроженцев Азербайджана во время полицейского рейда в России.

Так: в конце июня министерство культуры Азербайджана обвинило российских силовиков на Урале в насилии и убийствах азербайджанцев «по признаку этнической принадлежности». В свою очередь, находящиеся в Азербайджане россияне рассказали журналистам о начавшихся полицейских проверках и насилии со стороны местных властей.