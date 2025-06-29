Россию обвинили в насилии и «целенаправленных убийствах» азербайджанцев

Министерство культуры Азербайджана обвинило российских силовиков в насилии и убийствах азербайджанцев «по признаку этнической принадлежности» на Урале. По этой причине в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, организованные российскими властями и частными лицами.

«Учитывая демонстративные, целенаправленные и внесудебные убийства и акты насилия, совершенные правоохранительными органами Российской Федерации в отношении азербайджанцев по этническому признаку в Свердловской области России, а также принимая во внимание, что подобные случаи в последнее время приобрели систематический характер, отменяются все запланированные в Азербайджане культурные мероприятия, проводимые при участии государства и частных организаций России — в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие», — говорится в сообщении ведомства.

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28 июня управление Следственного комитета по Свердловской области сообщило о «пресечении деятельности этнической преступной группы», было возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, заказном убийстве и покушении на него. По версии следствия, подозреваемые причастны к нескольким убийствам и покушениям в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

О том, сколько человек задержали по этому делу в СК не сообщили. Издание «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на очевидцев писало, что 27 июня силовики задержали десятки азербайджанцев в Екатеринбурге. По данным издания, по делу проходят 15 человек, среди которых девять братьев Сафаровых, а также Ахлиман Гянджиев и Азиз Абасов.

Кроме того, издание сообщило, что из-за действий силовиков умерли два человека. По словам их знакомого, имя которого не называется, погибшими были братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которые владели кафе «Каспий». Знакомый утверждал, что один из пострадавших «схватился за сердце», ему вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Также отмечалось, что после массового задержания были госпитализированы еще минимум трое мужчин. По данным издания, один из задержанных по имени Камал Сафаров сейчас находится в реанимации. Азербайджанское издание Oxu.Az, в свою очередь, опубликовало фотографии двух мужчин с синяками на теле, сообщив, что они подверглись избиениям и пыткам.

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало действия российских силовиков «неприемлемым насилием». В официальном заявлении МИД говорится, что в Екатеринбурге погибли азербайджанцы, а ряд задержанных получили серьезные травмы. Азербайджанская сторона заявила, что ожидает от российских властей срочного и всестороннего расследования произошедшего, а также привлечения виновных к ответственности.

После этого представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что задержанные являются гражданами России. По ее словам, в азербайджанский МИД вызывали временного поверенного в делах России, и он «заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов».

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29 июня стало известно, что троих подозреваемых по делу об убийствах в 2001-2011 годах Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО. Адвокат одного из фигурантов, Мазахира Сафарова, рассказал журналистам, что при задержании его подзащитному сломали ребра. Другой подозреваемый — Аяз Сафаров — предстал перед судом с гематомами на лице. Журналистам он заявил, что якобы упал. Имя третьего фигуранта — Акиф Сафаров.