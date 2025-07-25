СМИ: Маск сорвал контрнаступление Украины в 2022 году

В конце сентября 2022 года во время украинского контрнаступления гендиректор SpaceX Илон Маск приказал старшему инженеру калифорнийского офиса отключить спутниковый интернет Starlink в некоторых прифронтовых районах, сообщили агентству Reuters три человека, знакомые с ситуацией. Собеседники издания считают, что Маск мог бояться ядерного ответа со стороны России.

Украинский военный сообщил Reuters, что из-за внезапного отключения Starlink попытка контрнаступления на Херсон и Берислав в сентябре «полностью застопорилась, провалилась». «Солдаты запаниковали, беспилотники, наблюдавшие за российскими войсками, перестали работать, а дальнобойные артиллерийские подразделения, полагавшиеся на Starlink для прицеливания, испытывали трудности с попаданием в цели», — перечислили журналисты последствия решения Маска.

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Один из трех источников сказал, что решение Маска «шокировало» некоторых сотрудников Starlink и изменило линию фронта, позволив миллиардеру взять «исход войны в свои руки». Бизнесмен не ответил на просьбу агентства прокомментировать расследование.

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