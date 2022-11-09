9 ноября командующий российской группировкой войск в Украине генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что «наиболее целесообразно» для армии будет организовать линию обороны войск в Херсонской области на левом берегу Днепра. Фактически это означает, что российские военные сдают Херсон — единственный областной центр, захваченный за все время войны.

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Как это было

«Наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр», — так Суровикин предложил покинуть Херсон, город, находящийся на правом берегу Днепра.

Суровикин назвал это «очень непростым решением». «В то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно», — сказал он.

Шойгу согласился с предложениями и приказал начать отвод войск.

При этом в своем докладе Суровикин положительно отозвался о делах российской армии. «В целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована. Значительно возросли боевые возможности объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой численный состав соединений воинских частей. Созданы дополнительные резервы», — сказал он.

Как отреагировали в Украине

После выступления Суровикина советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что о выводе войск говорить рано.

«Необходимо отделять слова от дел», — сказал он. Подоляк отметил, что в Херсоне все еще остаются российские военные, и Украина не готова принять во внимание заявления Суровикина и Шойгу.

«Пока над Херсоном не начнет развеваться украинский флаг, говорить о выводе российских войск нет смысла», — считает Подоляк.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, судя по всему, отнесся к словам Шойгу и Суровикина с недоверием. «Некоторые думают, что очень хитрые. Но мы всегда на шаг впереди», — написал он.

Заявлениям российских военачальников не поверил также глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. «Если русские что-то говорят, значит, сделают наоборот!» — написал он. Некоторые населенные пункты Николаевской области на правом берегу Днепра, как и Херсон, находятся под контролем российской армии.

Спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сказала, что это похоже на «постановочное шоу». То, что сейчас заявляется — это попытка создать определенное впечатление, что будут сохраняться жизни солдат, что будет сохраняться мирное население — и очередная демонизация вооруженных сил Украины», — сказала Гуменюк.

Как россиянам объясняют сдачу Херсона

7 ноября в распоряжении «Медузы» оказались методички для пропагандистов по подготовке общественного мнения к сдаче Херсона. Как утверждали источники издания, документы разработаны в Кремле.

Согласно методичкам, пропагандистам нужно будет обращать внимание аудитории на то, что херсонское направление — «самое сложное для русской армии на текущем этапе спецоперации».

В свою очередь, сложность следовало объяснять тем, что Украине «жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность своих террористических формирований, чтобы просить новую помощь Запада».

Ключевой тезис кремлевские политтехнологи сформулировали так: «Киев не будет считаться с собственными потерями — он готов угробить десятки тысяч своих и чужих ради новых траншей и поставок оружия. Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава. Именно опасностью нанесения массированного удара по городу огромной группировкой националистов продиктована эвакуация мирных жителей города на левый берег Днепра».

Кроме того, необходимость отступления из Херсона пропагандистам следовало мотивировать тем, что Украина и страны НАТО «бросили все силы» именно на это направление фронта — и это грозит «огромным кровопролитием».

Здесь разработчики методичек из АП предложили объяснить это так: «Зеленский хочет устроить кровопролитное шоу на весь мир, представить ВСУ страдальцами, потребовать новых денег. Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв. ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать «ловушкой» для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой — их просто смоет».

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение покинуть город практически по этой методичке. Он объяснил свою позицию так: «Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную. О том, что Херсон — тяжелая боевая территория, знали все с самых первых дней спецоперации».

Кадыров также отметил, что «вести бои в этой местности очень сложно»: «Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает. Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики». Раньше Кадыров не стеснялся критиковать армейское руководство за сданные населенные пункты.

«Пока цела армия, есть надежда с честью кончить войну. С потерей армии не только Москва — вся Россия будет потеряна”. Кутузов. Замените слово “Москва” на слово “Херсон”. Возможно, станет понятнее», — такой пост после выступления Суровикина появился в телеграм-канале главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян.

Как Россия захватывала Херсон

Бои за Херсон начались в первый же день войны — 24 февраля.

По данным военного аналитика Сергея Грабского, в захвате Херсонской области принимала участие 35-тысячная группировка российских войск, которым противостояли 15 тысяч украинских военных, находившихся в Херсонской области на момент начала вторжения.

Уже к полудню 24 февраля российским военным удалось добраться до Каховской ГЭС, тогда же появились первые сообщения о том, что армия России заняла Херсон. В ночь на 25 февраля начались бои за Антоновский мост через Днепр, и немного позднее мост оказался под контролем российских военных.

25 февраля ВСУ пошли в контратаку и смогли ненадолго отбить Херсон. 27 февраля стало известно о полном окружении Херсона Россией. 1 марта российские войска начали зачищать город от продолжающих обороняться подразделений ВСУ и территориальной обороны.

2 марта представитель Минобороны Украины сообщил, что в Херсоне еще были районы под украинским контролем, однако позже в тот же день мэр Херсона Игорь Колыхаев объявил об отсутствии украинских сил в городе.

За время российской оккупации из Херсона поступали сообщения о различных преступлениях со стороны российских военных. Так, 21 марта солдаты российской армии разогнали протестующих жителей Херсона, перекрывших дорогу российской технике. Сообщалось о раненых среди протестующих.

По данным Всемирной организации против пыток, похищениям и пыткам также подвергались мирные жители. Горожан с проукраинскими взглядами и бывших военных задерживали и помещали в следственный изолятор Херсона, где в дальнейшем они подвергались пыткам.

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Как проходило контрнаступление украинской армии

Контрнаступление украинских военных в Херсонской области началось 29 августа. Ему предшествовал ряд подготовительных операций, которые включали в себя удары по путям снабжения российской группировки, в том числе по стратегически важному Антоновскому мосту и другим автомобильным и железнодорожным мостам через Днепр. Также ударам, в том числе с использованием РСЗО HIMARS, подверглись склады боеприпасов и командные пункты на территории Херсонской области.

Уже к вечеру 29 августа появились сообщения, что ВСУ удалось прорвать первую линию российской обороны в трех местах и вернуть контроль над селами Новодмитровка, Архангельское, Правдино и Томина Балка.

В сентябре украинская армия продолжала обстреливать переправы через Днепр, склады с боеприпасами и командные пункты российской армии. Кроме того, украинским военным удалось форсировать реку Ингулец и создать новый плацдарм для дальнейшего наступления, который постепенно расширялся в течение всего сентября.

В начале октября Украина начала новое крупное наступление в Херсонской области. Украинские и российские источники сообщали об освобождении многих населенных пунктов вдоль берега реки Ингулец, а также на границе с Днепропетровской областью.

«Херсон — это Россия навсегда», — написал в своем телеграм-канале 26 октября замглавы пророссийской оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. 9 ноября за несколько часов до встречи Суровикина с Шойгу стало известно о его гибели. Согласно официальной версии, причиной стало ДТП.