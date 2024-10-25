СМИ: Маск и Путин регулярно общаются с 2022 года

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск и Владимир Путин поддерживают отношения после начала войны в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких неназванных американских, европейских и российских чиновников.

Их беседы, как пишет издание, затрагивают личные темы, бизнес и геополитическую напряженность. В частности, как утверждают источники, Путин попросил Маска не активировать свой спутниковый интернет Starlink над Тайванем в качестве одолжения Китаю, на который Россия все больше полагается в вопросах торговли и обхода санкций. Представитель китайского посольства в Вашингтоне сказал, что они не в курсе подробностей и не могут их прокомментировать.

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По данным WSJ, в октябре 2022 года Маск публично заявил, что разговаривал с Путиным всего один раз. Тогда он рассказал, что разговор был о космосе и состоялся примерно в апреле 2021 года. После этого он еще несколько раз разговаривал с российскими чиновниками. Одним из них мог быть Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации Путина. О чем они говорили, неизвестно.

В этом году Министерство юстиции США заявило, что Кириенко был причастен к созданию около 30 интернет-доменов для распространения российской дезинформации, в том числе на платформе X, принадлежащей Маску. Задачей доменов, по мнению Минюста, было подорвать поддержку Украины и манипулировать американскими избирателями в преддверии президентских выборов.

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Кроме того, по словам источников издания, в 2022 году Маск регулярно общался с «высокопоставленными россиянами». Как утверждается, в то время Кремль оказывал давление на бизнес Маска и «неявно высказывал угрозы в его адрес».

Осенью 2022 года политолог Ян Бреммер написал на своей странице в соцсети Х, что Маск сообщил ему о разговорах с Путиным об Украине и рассказал о том, «каковы “красные линии” Кремля». Бизнесмен якобы передал заявление Путина, что Россия защитит Крым и украинский нейтралитет «несмотря ни на что» и ответит на возможное украинское вторжение в Крым ядерным ударом. При этом сам Маск публично отрицает, что говорил Бреммеру что-либо из этого.

Как пишет WSJ, беседы Маска с Путиным и кремлевскими чиновниками свидетельствуют о его «растущем стремлении выйти за рамки бизнеса и заняться геополитикой». Помимо этого, бизнесмен несколько раз встречался и вел деловые разговоры с президентом Аргентины Хавьером Милеем, а также с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которого он защищал в ожесточенных дебатах в Интернете.