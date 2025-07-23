Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского

Российская и Украинская делегации провели третий этап переговоров во дворце Чираган в Стамбуле, который оказался самым коротким. Предыдущие этапы длились более часа каждый.

В ходе переговоров стороны договорились об обмене военными и гражданскими лицами, передает ТАСС. Во время пресс-конференции глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал, что Украина предложила провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

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Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что «все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Россией и Украиной выполнены». Также Россия предложила вводить кратковременные — на 24 и 48 часов — перемирия, «чтобы забрать раненых и тела бойцов». Мединский заявил, что Россия передала Украине тела семи тысяч погибших военных ВСУ и готова передать тела еще трех тысяч человек.

Глава российской делегации добавил, что стороны намерены провести обмен 1200 военнопленными с каждой стороны. Также, по его словам, Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые должны работать онлайн.

Кроме того, Мединский заявил, что позиции сторон по переданным друг другу меморандумам «далеки» друг от друга, и представители России и Украны «продолжат контакты». Он также потребовал от Киева «прояснить статус удерживаемых на Украине мирных жителей Курской области». При этом Мединский заявил, что для встречи Путина и Зеленского надо сначала «проработать соглашения» и затем «ставить [на ней] точку».

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Как сообщали российские СМИ, перед началом переговоров прошла трехсторонняя встреча Владимира Мединского, Рустема Умерова и министра иностранных дел Турции Хакана Фидан. Последний предложил помощь со стороны Турции в отслеживании потенциального режима прекращения огня в Украине.

После этого переговоры продолжились в закрытом режиме и продлились около получаса. Так, в 20:38 по московскому и турецкому времени РИА «Новости» сообщили о начале переговоров, а в 21:04 — о том, что журналистов пригласили на пресс-конференцию по их итогам. Также агентство со ссылкой на неназванный источник добавило, что переговоры вряд ли продлят на следующий день.

После завершения переговоров Умеров опубликовал на своей странице видео, в подписи к которому сообщил, что на переговорах обсуждали «прекращение огня, освобождение заключенных и встречу лидеров в целях достижения справедливого мира».

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Состав российской делегации остался таким же, как и на первых двух этапах. При этом президент Украины Владимир Зеленский расширил состав своей делегации с 12 до 14 человек.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что на переговорах должны обсуждаться в первую очередь «проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда». По версии же украинских СМИ, стороны прежде всего должны были обсудить встречу лидеров стран.

Источник ТАСС сообщил, что решение о следующем этапе переговоров будет приниматься после того, как стороны выполнят достигнутые ими договоренности. О чем именно шла речь, не уточняется.