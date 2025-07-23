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Мир

Ученый рассказал о последствиях спада активности Солнца

2 минуты чтения 13:17

В ближайшие четыре года солнечная активность будет медленно спадать, так как в этом году Солнце прошло пик 11-летнего цикла, сообщил РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Он отметил, что обычно в такие периоды возможны очень мощные вспышки на Солнце и магнитные бури на Земле.

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«В этот период возможны неожиданные, очень сильные события, мощные вспышки и бури. В предыдущих двух циклах рекордные события как раз были не в пике, а через два-три года после него. Самая сильная вспышка XXI века балла X40 произошла в 2003 году, тогда как максимум был в 2001. А самая сильная вспышка следующего цикла — в 2017, через три года после пика», — рассказал Богачев.

Астроном сравнил солнечную активность с климатом на Земле: даже во время роста температуры от зимы к лету в мае может выпасть снег, а осенью могут быть жаркие дни в сентябре. Ближайший период наименьшей солнечной активности, согласно прогнозу, придется на 2029-2031 годы.

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Согласно прогнозу Института космических исследований, в ближайшие двое суток на Земле будут происходить геомагнитные возмущения. Астрономы уточнили, что первая короткая магнитная буря началась в ночь на среду, ее уровень составил G1 — минимальный балл по пятибалльной шкале. 23 июля могут происходить бури категории G2, а вероятность более сильных возмущений составляет 1%.

11 и 12 июля ученые зафиксировали 17 вспышек на Солнце. В ИКИ отметили, что этот показатель в три раза превышает среднюю солнечную активность в июле. 

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