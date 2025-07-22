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Мир

СМИ: Путин считает войну в Украине важнее отношений с США

2 минуты чтения 18:24

Британская газета The Guardian со ссылкой на источники пишет, что Владимир Путин всегда отдавал приоритет войне в Украине, несмотря на то, что российские власти сожалеют об ухудшении отношений с США. По словам источника, Путин по-прежнему уверен в силах российской армии и в том, что сопротивление Украины может быть сломлено.

«Москва разочарована и расстроена тем, что с Трампом не сложилось. Но какие бы надежды Путин ни возлагал на хорошие отношения с Трампом, они всегда были на втором месте после его максималистских целей в Украине. Для Путина вторжение в Украину имеет экзистенциальное значение», — рассказал изданию бывший высокопоставленный чиновник из Кремля, имя которого не называется.

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По словам независимого российского политолога Татьяны Становой, российские власти надеялись на восстановление отношений с Вашингтоном, однако «базовыми ожиданиями в России всегда были ужесточение санкций США и постоянный поток оружия в Украину».

The Guardian отмечает, что приход Дональда Трампа на пост президента США в России восприняли как шанс «подорвать единство НАТО и посеять сомнения в долгосрочной приверженности Запада Украине». 

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Однако Трамп, расстроенный тем, что его созвоны с Путиными не привели ни к каким результатам, на прошлой неделе публично высказал свое разочарование относительно отказа Путина прекратить огонь в Украине. После этого президент США пригрозил России новыми санкциями, если мирное соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней, и выделил Украине очередной пакет военной помощи.

При этом источник в российском внешнеполитическом ведомстве рассказал, что Москва не считает ухудшение отношений с США необратимым и «продолжит делать шаги в сторону Вашингтона». 

В то же время сейчас российские власти хотят усилить наступление в Украине. Неназванный бывший чиновник из Кремля рассказал The Guardian, что Путин «одержим» тем, чтобы не выглядеть слабым, и вряд ли он смягчит свою позицию из-за угроз Трампа.

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