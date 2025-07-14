Трамп поставил России ультиматум по Украине

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против России, которые будут введены в случае, если Кремль не согласится на мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Трансляцию выступления политика ведет телеканал Fox News.

Трамп пообещал ввести пошлины размером до 100% против России, если сделка по окончанию конфликта между Россией и Украиной не будет заключена через 50 дней. Одновременно он объявил о согласовании с входящими в НАТО странами новой схемы поставок вооружения для Киева.

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Заявления Трампа прозвучали во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Президент США заявил, что надеется на то, что ему не придется вводить вторичные тарифы в адрес России. Однако он отметил, что не удовлетворен ходом переговорного процесса. «Все что я слышу — пустые разговоры. Пустые разговоры, а потом бомбы летят на Киев», — сказал Трамп.

Размер пошлин Трамп объяснил тем, что ставку тарифа в 100% он может устанавливать самостоятельно, не дожидаясь одобрения законопроекта сенатора Линдси Грэма, который предполагает возможность введения против России и ее торговых партнеров пошлин в размере 500%. По мнению Трампа, обе процентные ставки будут иметь одинаковый эффект.

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Трамп также анонсировал отправку в Украину 17 комплексов Patriot, это зенитно-ракетные установки, использующиеся для организации противовоздушной обороны. Некоторые из них, по словам президента США, прибудут в страну уже в ближайшее время.

Новые поставки вооружений из США будут передаваться НАТО после оплаты, затем альянс будет координировать поставки в Украину. Трамп подчеркнул, что оплачивать помощь Киеву будут страны НАТО, а не «американские налогоплательщики», сообщает Reuters.

РБК отмечает, что индекс Мосбиржи резко взлетел на фоне заявлений Трампа — на максимуме он вырос на 2,4%. Российские власти пока не комментировали ультиматум, выдвинутый США, а также новые поставки вооружения Украине.