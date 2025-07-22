Pepsi выпустит «здоровую» газировку с клетчаткой

PepsiCo объявила о запуске нового напитка — Pepsi Prebiotic Cola, который будет содержать пребиотическую клетчатку и станет частью флагманского бренда компании. Об этом сообщает CNBC.

Выход новой колы последовал спустя всего четыре месяца после завершения сделки по покупке PepsiCo популярного стартапа Poppi, специализирующегося на пребиотических газировках. Сумма сделки составила 1,95 миллиарда долларов.

За последние пять лет пребиотические напитки, такие как Poppi и Olipop, получили широкую популярность среди потребителей, заботящихся о здоровье. Они позиционируются как полезные для микрофлоры кишечника альтернативы традиционной газировке. На фоне общего снижения потребления сладкой газировки в США Pepsi делает ставку на тренды в области здоровья, включая клетчатку и функциональные ингредиенты, отмечает CNBC.

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Новая Pepsi Prebiotic Cola будет содержать три грамма пребиотической клетчатки — это на один грамм больше, чем в напитках Poppi, но значительно меньше по сравнению с Olipop, где содержится около девяти граммов клетчатки. Кроме того, напиток будет подслащен тростниковым сахаром — пять граммов на банку. Для американского рынка это новшество, поскольку классическая Pepsi там традиционно подслащивается кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы.

Ранее президент США Дональд Трамп, давний поклонник диетической колы, написал в своей соцсети True Social, что компания Coca-Cola по его просьба согласилась скорректировать рецепт напитка — и теперь будет добавлять в него «настоящий тростниковый сахар» вместо кукурузного сиропа. Кроме того, по информации CNBC, Coca-Cola в феврале представила собственную пребиотическую линейку Simply Pop и начала продажи на Западном и Юго-Восточном побережьях США. Это произошло всего за несколько недель до того, как Pepsi объявила о сделке с Poppi.

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Онлайн-продажи новой Pepsi с клетчаткой стартуют осенью, а в розницу напиток поступит в 2026 году. По пути переосмысления ассортимента через «здоровые» новинки сегодня идут и другие крупные бренды. Так, например, Starbucks в 2025 году начала тестировать в США протеиновую пенку для кофе с 15 граммами белка, а также выпустила в Европе готовые кофейные напитки с 20 граммами белка и без добавленного сахара. На фоне падающего интереса к традиционным сладким напиткам компании все чаще делают ставку на функциональные ингредиенты, чтобы удержать аудиторию и привлечь новых покупателей.