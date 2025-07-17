EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Трамп объявил об изменении рецепта Coca-Cola

2 минуты чтения 08:12

Компания Coca-Cola изменит рецепт своего фирменного напитка для американского рынка. Об этом президент США Дональд Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Производитель напитка начнет использовать натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Трамп отметил, что компания сделала это по его просьбе.

«Я вел переговоры с Coca-Cola о том, чтобы они начали использовать настоящий тростниковый сахар в Coca-Cola в США, и они согласились. Хочу поблагодарить всех, кто принимал решение в Coca-Cola», — написал глава Белого дома.

Как пишет Reuters, на протяжении десятилетий Coca-Cola, производимая для США, содержала кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, в отличие от продукции, выпускаемой для других стран, где используется тростниковый сахар. 

Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
Мир7 минут чтения

Представитель Coca-Cola сообщил агентству, что компания вскоре предоставит подробную информацию об изменениях и выразил признательность за энтузиазм президента Трампа по отношению к их продукту.

Агентство добавляет, что в США есть инициатива под названием «Сделаем Америку снова здоровой» (Make America Healthy Again). Ее поддерживает министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший, который выступает за реформирование состава пищевых продуктов и отказ от использования искусственных красителей. Кеннеди также ранее выражал обеспокоенность высоким уровнем потребления сахара в рационе американцев.

Сахарная смерть
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
Криминал6 минут чтения

В майском отчете инициативной группы, созданной по поручению Трампа для выявления первопричин хронических заболеваний, говорится, что избыточное потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы может способствовать развитию ожирения у детей и ряду других заболеваний.

Однако Reuters пишет, что медицинские эксперты рекомендуют ограничивать добавление сахара в рацион, но не существенной разницы между тростниковым сахаром и кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы они не выявили. Тем не менее в Европе оборот кукурузного сиропа ограничен, а продукты с его добавлением в некоторых странах промаркированы.

Дональд Трамп давно любит Coca-Cola. В марте он подтвердил, что после возвращения в Белый дом установил в Овальном кабинете кнопку для заказа напитка, которая была демонтирована его преемником Джо Байденом в 2021 году. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россию записали в «квартет хаоса»
Мир
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
17:42
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Экономика
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
00:01
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Мир
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
17:00 16 июля
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Мир
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Им обещают золотые горы, но работают они за копейки в грязи с тараканами. Они становятся жертвами эксплуатации и насилия
00:01 16 июля
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Общество
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО»
17:18 15 июля
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Общество
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране
00:01 15 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования