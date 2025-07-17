Трамп объявил об изменении рецепта Coca-Cola

Компания Coca-Cola изменит рецепт своего фирменного напитка для американского рынка. Об этом президент США Дональд Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Производитель напитка начнет использовать натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Трамп отметил, что компания сделала это по его просьбе.

«Я вел переговоры с Coca-Cola о том, чтобы они начали использовать настоящий тростниковый сахар в Coca-Cola в США, и они согласились. Хочу поблагодарить всех, кто принимал решение в Coca-Cola», — написал глава Белого дома.

Как пишет Reuters, на протяжении десятилетий Coca-Cola, производимая для США, содержала кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, в отличие от продукции, выпускаемой для других стран, где используется тростниковый сахар.

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Представитель Coca-Cola сообщил агентству, что компания вскоре предоставит подробную информацию об изменениях и выразил признательность за энтузиазм президента Трампа по отношению к их продукту.

Агентство добавляет, что в США есть инициатива под названием «Сделаем Америку снова здоровой» (Make America Healthy Again). Ее поддерживает министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший, который выступает за реформирование состава пищевых продуктов и отказ от использования искусственных красителей. Кеннеди также ранее выражал обеспокоенность высоким уровнем потребления сахара в рационе американцев.

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В майском отчете инициативной группы, созданной по поручению Трампа для выявления первопричин хронических заболеваний, говорится, что избыточное потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы может способствовать развитию ожирения у детей и ряду других заболеваний.

Однако Reuters пишет, что медицинские эксперты рекомендуют ограничивать добавление сахара в рацион, но не существенной разницы между тростниковым сахаром и кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы они не выявили. Тем не менее в Европе оборот кукурузного сиропа ограничен, а продукты с его добавлением в некоторых странах промаркированы.

Дональд Трамп давно любит Coca-Cola. В марте он подтвердил, что после возвращения в Белый дом установил в Овальном кабинете кнопку для заказа напитка, которая была демонтирована его преемником Джо Байденом в 2021 году.