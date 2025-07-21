Тело экс-чиновника из Украины нашли рядом с местом убийства угнавшего вертолет российского пилота

Тело бывшего сотрудника МВД Украины Игоря Грушевского нашли в бассейне жилого комплекса Cala Alta в испанском городе Вильяхойоса. Об этом сообщило местное издание El Español.

По его данным, полицейские, осмотревшие тело, не нашли признаков насильственной смерти, но обнаружили следы кровотечения из уха, что позволило предположить, что Грушевский умер от инсульта.

В свою очередь, министерство иностранных дел Украины со ссылкой на генеральное консульство страны в Барселоне заявили, что Грушевский погиб в результате утопления. Как сообщается, 61-летний погибший работал в Департаменте по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а позднее — в Национальной полиции.

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Отмечается, что тело бывшего сотрудника МВД Украины нашли в том же жилом комплексе, где ранее был застрелен бывший российский военный летчик Максим Кузьминов. Летом 2023 года он угнал вертолет Ми-8 и посадил его на контролируемом Украиной аэродроме. Как сообщалось, другие члены экипажа вертолета погибли, попытавшись оказать сопротивление украинским военным.

За свой поступок Кузьминов получил от украинских властей 500 тысяч долларов и паспорт гражданина Украины на имя Игоря Шевченко. После этого он переехал в Испанию, где, как писала позже украинская и испанская пресса, вел разгульный образ жизни и переписывался с девушками из России.

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Неизвестные убили Кузьминова на подземной парковке дома, где он жил 13 февраля 2024 года. По данным СМИ, автомобиль с убийцами дожидался появления бывшего военного несколько часов. Когда Кузьминов приехал на место, злоумышленники выстрелили в него шесть раз, а затем переехали тело автомобилем.

От полученных ран мужчина скончался на месте. Автомобиль, на котором передвигались его убийцы, позже нашли сожженным. Как оказалось, машина была угнана.

Позже американский телеканал CBS опубликовал фотографии предполагаемых убийц Кузьминова. Ими оказались бывший сотрудник КГБ Советского Союза и его родственник, служащий в российской полиции.