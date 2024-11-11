СМИ узнали имена убийц российского летчика в Испании

Американский телеканал CBS опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве российского летчика Максима Кузьминова в испанском городе Вильяхойоса в феврале 2024 года. «Важные истории» смогли найти их имена.

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Источник, близкий к расследованию, предоставил телеканалу CBS фотографии подозреваемых. По его словам, в момент убийства они оба находились в Испании. По данным телеканала, один подозреваемый — бывший офицер КГБ, а другой — его родственник и полковник полиции.

«Важным историям» удалось частично подтвердить информацию CBS. Журналисты нашли двоих подозреваемых. Одним из них оказался 74-летний офицер Сергей Горемыко, который в девяностые годы возглавлял в Братске отдел Министерства безопасности России (бывший КГБ и будущая ФСБ). Второй подозреваемый — Василий Горемыка, 47-летний подполковник полиции, криминалист из Иркутской области.

Являются ли Сергей Горемыко и Василий Горемыка родственниками, «Важным историям» выяснить не удалось.

Слева направо: Сергей Горемыко, Василий Горемыка. Скриншот: CBS.

Сосед Кузьминова рассказал CBS, что летчик часто выпивал в одном и том же баре, и «часто хвастался, кто он на самом деле». Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов объяснял, что Кузьминов стал жертвой убийства из-за «стремления к славе».

В августе 2023 года Максим Кузьминов угнал вертолет по плану, который полгода согласовывал с ГУР Украины. Вместе с ним на борту находились два члена экипажа, которые были убиты.

За угон Украина выплатила Кузьминову 500 тысяч долларов и предоставила украинский паспорт с другим именем. 13 февраля Кузьминов был убит на подземной парковке дома, в котором он жил. Источник NYT сообщал, что в летчика выстрелили шесть раз, а потом его тело переехали на автомобиле. CBS утверждает, что им удалось найти безымянную могилу Максима Кузьминова на юге Испании.

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