EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ узнали имена убийц российского летчика в Испании

23:28 11.11.2024

Американский телеканал CBS опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве российского летчика Максима Кузьминова в испанском городе Вильяхойоса в феврале 2024 года. «Важные истории» смогли найти их имена.

Внук заслуженного летчика России угнал вертолет в Украину
Внук заслуженного летчика России угнал вертолет в Украину
Российский пилот поучаствовал в самой успешной спецоперации украинской разведки
Общество6 минут чтения

Источник, близкий к расследованию, предоставил телеканалу CBS фотографии подозреваемых. По его словам, в момент убийства они оба находились в Испании. По данным телеканала, один подозреваемый — бывший офицер КГБ, а другой — его родственник и полковник полиции.

«Важным историям» удалось частично подтвердить информацию CBS. Журналисты нашли двоих подозреваемых. Одним из них оказался 74-летний офицер Сергей Горемыко, который в девяностые годы возглавлял в Братске отдел Министерства безопасности России (бывший КГБ и будущая ФСБ). Второй подозреваемый — Василий Горемыка, 47-летний подполковник полиции, криминалист из Иркутской области.

Являются ли Сергей Горемыко и Василий Горемыка родственниками, «Важным историям» выяснить не удалось.

Слева направо: Сергей Горемыко, Василий Горемыка. Скриншот: CBS.

Сосед Кузьминова рассказал CBS, что летчик часто выпивал в одном и том же баре, и «часто хвастался, кто он на самом деле». Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов объяснял, что Кузьминов стал жертвой убийства из-за «стремления к славе».

В августе 2023 года Максим Кузьминов угнал вертолет по плану, который полгода согласовывал с ГУР Украины. Вместе с ним на борту находились два члена экипажа, которые были убиты.

За угон Украина выплатила Кузьминову 500 тысяч долларов и предоставила украинский паспорт с другим именем. 13 февраля Кузьминов был убит на подземной парковке дома, в котором он жил. Источник NYT сообщал, что в летчика выстрелили шесть раз, а потом его тело переехали на автомобиле. CBS утверждает, что им удалось найти безымянную могилу Максима Кузьминова на юге Испании.

Действительно ли побеждает Россия?
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
Политика4 минуты чтения
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Общество
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?
12 минут чтения
Коровник-гейт
Интернет и мемы
Коровник-гейт
Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
5 минут чтения
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Общество
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС
7 минут чтения
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Общество
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Он изобрел около 200 видов наркотиков, устраивал дегустации и проверял их на себе и своей жене
11 минут чтения
Как смартфон убил клубную фотоимперию
Интернет и мемы
Как смартфон убил клубную фотоимперию
История «Геометрии» — главного поставщика аватарок, которые сегодня вызывают ностальгию и кринж
12 минут чтения
«Диета хищника» набирает популярность
Общество
«Диета хищника» набирает популярность
Ее последователи едят одно мясо и утверждают, что излечились от тяжелых болезней. Это правда?
9 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.