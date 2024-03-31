NYT узнала подробности убийства угнавшего в Украину вертолет летчика

Люди, убившие в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который угнал в Украину вертолет Ми-8, выстрелили в него шесть раз, а затем — переехали его тело на машине. Об этом пишет The New York Times.

На месте убийства Кузьминова полиция нашла гильзы от 9-миллиметровых патронов для пистолета Макарова. Предположительно, в убийстве участвовали двое мужчин. Автомобиль Hyundai Tucson, на котором они перемещались, позже нашли сожженным в нескольких милях от дома, где жил Кузьминов.

Представитель испанской полиции, которая расследует убийство, рассказал, что это был четкий сигнал. Он передает его так: ««Я найду тебя, я убью тебя, я задавлю тебя и унижу».

Высокопоставленные представители полиции, поговорившие с журналистами на условиях анонимности, заявили, что у убийства Кузьминова были черты других нападений, которые связывают с Кремлем. Речь идет в том числе об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине и отравлении бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля.

Два высокопоставленных чиновника в разговоре с NYT предположили, что Кузьминова могли вычислить, когда он связался с со своей бывшей девушкой. Она находится в России, и Кузьминов пригласил ее приехать к нему в Испанию.

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Кузьминова убили в середине февраля. СМИ писали, что его тело нашли в подземном паркинге многоквартирного дома в городе Виллахойоса, который находится недалеко от Аликанте. Утверждалось, что стрельба произошла на втором этаже паркинга, а тело нашли на пандусе, ведущем на первый этаж, что говорит о том, что погибший пытался убежать.

Кузьминов рассказывал украинским СМИ, что 9 августа прошлого года он вылетел с курского аэродрома в Харьковскую область. Вместе с ним в Украину полетели еще двое военных — техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. «Оружия у нас при себе не было, никто мне не оказывал сопротивления. Я ребят успокаивал, мол хорошие люди, все замечательно. Но они начали бояться, агрессивно себя вести. Выбежали из вертолета, дальнейшая их судьба мне неизвестна», — говорил Кузьминов.

При этом, как пишет NYT, ссылаясь на украинского чиновника, при приземлении по вертолету открыли огонь украинские солдаты. Кузьминова ранили в ногу.

На российском телевидении утверждали, что двух других военных застрелили с близкого расстояния. Высказывались предположения, что их убил Кузьминов. Однако участвовавший в операции высокопоставленный украинский чиновник сказал NYT, что это ложь.

«Наши солдаты расстреляли их, — сказал он. — Иначе они бы убили Кузьминова и могли бы скрыться на этом вертолете».

Кузьминов переехал в Испанию в октябре прошлого года. NYT отмечает, что украинские власти заплатили Кузьминову 500 тысяч долларов и предоставили ему украинский паспорт на вымышленное имя: Игорь Шевченко.

В один из представителей испанской полиции рассказал изданию, что летчик вел «нескромную жизнь». Он ходил по барам, популярным среди россиян и украинцев, и ездил по Вильяхойосе на черном «Мерседесе» S-класса.

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