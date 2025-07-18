Украина предложила иностранным производителям оружия тестировать его на поле боя

Украина предложила иностранным компаниям, занимающимся производством оружия, тестировать свою продукцию на поле боя. В Киеве предложили присылать образцы вооружений украинским военным, которые испытают его, а затем отчитаются перед производителем. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителей созданной украинским правительством платформы по инвестициям и закупкам вооружений Brave1,

Так,: по словам главы отдела по связям с инвесторами Brave1 Артема Мороза, инициатива уже вызвала «большой интерес». В то же время он не назвал ни одной компании, которая выразила готовность воспользоваться предложением об испытании своей продукции на поле боя в Украине.

Россию записали в «квартет хаоса» Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают? Мир 8 минут чтения

При этом Мороз рассказал, что в Brave1 составили список вооружений, которые Украина хотела бы протестировать в первую очередь. «У нас есть список приоритетов. Одним из главных из них будет противовоздушная оборона, например, новые средства противовоздушной обороны, беспилотники-перехватчики, системы, управляемые искусственным интеллектом, все решения против планирующих бомб», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставки американский вооружений в Украину. По его словам, США будут отправлять оружие своим европейским союзникам по НАТО, а те полностью оплатят их, а затем передадут Киеву.

Самая загадочная песня России Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли Интернет и мемы 12 минут чтения

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому изданию The New York Post накануне, что обсуждает с Трампом «мегасделку» о взаимных поставках вооружений. По его словам, речь идет о соглашении, в рамках которого Украина предоставит США доступ к своим боевым беспилотникам, которые были проверены в зоне боевых действий, в обмен на возможность закупать американское оружие. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина готова поделиться всем своим боевым опытом, накопленным за три года противостояния российской агрессии.