Трамп пригрозил журналистам судом за рассказ о его открытке Эпштейну с обнаженной женщиной

Американский президент Дональд Трамп пообещал подать в суд на газету The Wall Street Journal (WSJ), опубликовавшую статью о «непристойной» поздравительной открытке, которую Трамп якобы отправил американскому финансисту Джеффри Эпштейну, позже обвиненному в сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних и погибшему в заключении.

«Я сказал Руперту Мердоку (владельцу News Corp, в которую входит и WSJ – прим. “Холода”), что это подделка, и он не должен публиковать фейк. Но он это сделал, и теперь я засужу его и его третьесортную газету», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

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Ранее WSJ опубликовала статью, в которой рассказала о поздравительной открытке, якобы отправленной Трампом Эпштейну. По данным издания, поздравление от будущего президента США вошло в альбом, который подруга Эпштейна Гилейн Максвелл подготовила для финансиста по случаю его 50-го дня рождения в 2003 году.

В материале газеты открытка от Трампа названа «непристойной». По данным издания, она представляла собой несколько строк машинописного текста, вписанные в контур тела обнаженной женщины, нарисованный от руки жирным маркером. «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом», — говорилось в поздравлении.

«Пара маленьких дуг обозначает грудь женщины, а подпись будущего президента — волнистая надпись “Дональд” ниже талии, имитирует лобковые волосы», — сообщило издание.

«Это не мои слова, не мой стиль речи. К тому же, я не рисую», — написал по этому поводу Трамп.

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Дональд Трамп и его сторонники во время его предвыборной президентской кампании в 2024 году не раз обещали рассекретить материалы дела Джеффри Эпштейна, якобы содержащие список клиентов обвиненного в торговле людьми и сексуализированной эксплутации несовершеннолетних финансиста.

Однако после прихода Трампа к власти представители его администрации заявили, что никакого «списка клиентов» Эпштейна не существует.

В начале июня во время сетевой перепалки Трампа и миллиардера Илона Маска последний заявил, что имя президента фигурирует в материалах дела Эпштейна, и поэтому они до сих пор не были опубликованы. Однако позже он извинился за этот пост и удалил его.