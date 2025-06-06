EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Маск потерял 34 миллиарда долларов после конфликта с Трампом

3 минуты чтения 08:38 | Обновлено: 08:50

Состояние основателя Tesla и миллиардера Илона Маска за один день сократилось на 34 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Издание связывает это с конфликтом предпринимателя с президентом США Дональдом Трампом.

Сейчас, по данным агентства, состояние Маска оценивается в 334,5 миллиарда долларов. Он по-прежнему занимает первое место в списке богатейших людей мира. Однако его состояние еще может сократиться, если Трамп прекратит госконтракты, лишив тем самым компании Tesla и SpaceX части доходов.

Отношения Трампа и Маска, пережившие охлаждение после ухода последнего с государственной службы, окончательно испортились. После слов Трампа о Маске на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент и миллиардер поругались в соцсетях.

«Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет <…>. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», — заявил Трамп, имея в виду свой «большой красивый билль», который Маск уже называл «отвратительной мерзостью».

«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы 51–49 в сенате», — написал в ответ Маск в принадлежащей ему соцсети X, добавив: «какая неблагодарность». 

Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду
Общество8 минут чтения

После этого Трамп заявил, что победил бы в одном из ключевых с точки зрения президентских выборов американских штатов — Пенсильвании — и без помощи Маска. Кроме того, он отметил, что миллиардер стал критиковать «большой красивый билль», только после того, как обнаружил, что в нем не прописаны субсидии для производителей электроавтомобилей, в частности, основанной Маском Tesla. 

«Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» — добавил американский президент в принадлежащей ему соцсети Truth Social. 

Ответ не заставил себя ждать. «Настало время сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это настоящая причина, почему его материалы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп!» — написал Маск, очевидно, говоря о Джеффри Эпштейне. Этот американский финансист, известный связями в том числе с политической верхушкой США, был обвинен в торговле людьми и сексуализированной эксплуатации детей. По официальной версии, он совершил самоубийство в заключении, однако конспирологи утверждают, что он был убит с целью скрыть его связи с действующими американскими политиками.

«Илон “выдохся”, я попросил его уйти. Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума!» — ответил на это Трамп. К этому моменту на фоне публичной перепалки акции Tesla на американской бирже NASDAQ упали на 14%.

Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
Мир9 минут чтения

«В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — написал Маск в X, имея в виду разработанный его компанией SpaceX пилотируемый космический корабль, с помощью которого американские астронавты добираются до Международной космической станции.

Кроме того, Маск дважды отвечает «Да» пользователям соцсети, которые спрашивали его, нужно ли объявить импичмент Трампу и должен ли новым президентом США стать нынешний вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

«Меня не волнует поворот Илона против меня, но ему следовало сделать это месяцами ранее. Это один из величайших законопроектов, когда-либо представленных Конгрессу», — написал Трамп, снова возвращаясь к обсуждению «большого красивого билля». После этого Маск написал в X, что все-таки не будет выводить Dragon из эксплуатации.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Общество
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду
00:01
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Мир
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
00:01 5 июня
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Общество
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
00:01 4 июня
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01 3 июня
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01 2 июня
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования