Маск потерял 34 миллиарда долларов после конфликта с Трампом

Состояние основателя Tesla и миллиардера Илона Маска за один день сократилось на 34 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Издание связывает это с конфликтом предпринимателя с президентом США Дональдом Трампом.

Сейчас, по данным агентства, состояние Маска оценивается в 334,5 миллиарда долларов. Он по-прежнему занимает первое место в списке богатейших людей мира. Однако его состояние еще может сократиться, если Трамп прекратит госконтракты, лишив тем самым компании Tesla и SpaceX части доходов.

Отношения Трампа и Маска, пережившие охлаждение после ухода последнего с государственной службы, окончательно испортились. После слов Трампа о Маске на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент и миллиардер поругались в соцсетях.

«Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет <…>. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», — заявил Трамп, имея в виду свой «большой красивый билль», который Маск уже называл «отвратительной мерзостью».

«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы 51–49 в сенате», — написал в ответ Маск в принадлежащей ему соцсети X, добавив: «какая неблагодарность».

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После этого Трамп заявил, что победил бы в одном из ключевых с точки зрения президентских выборов американских штатов — Пенсильвании — и без помощи Маска. Кроме того, он отметил, что миллиардер стал критиковать «большой красивый билль», только после того, как обнаружил, что в нем не прописаны субсидии для производителей электроавтомобилей, в частности, основанной Маском Tesla.

«Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» — добавил американский президент в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Ответ не заставил себя ждать. «Настало время сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это настоящая причина, почему его материалы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп!» — написал Маск, очевидно, говоря о Джеффри Эпштейне. Этот американский финансист, известный связями в том числе с политической верхушкой США, был обвинен в торговле людьми и сексуализированной эксплуатации детей. По официальной версии, он совершил самоубийство в заключении, однако конспирологи утверждают, что он был убит с целью скрыть его связи с действующими американскими политиками.

«Илон “выдохся”, я попросил его уйти. Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума!» — ответил на это Трамп. К этому моменту на фоне публичной перепалки акции Tesla на американской бирже NASDAQ упали на 14%.

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«В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — написал Маск в X, имея в виду разработанный его компанией SpaceX пилотируемый космический корабль, с помощью которого американские астронавты добираются до Международной космической станции.

Кроме того, Маск дважды отвечает «Да» пользователям соцсети, которые спрашивали его, нужно ли объявить импичмент Трампу и должен ли новым президентом США стать нынешний вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

«Меня не волнует поворот Илона против меня, но ему следовало сделать это месяцами ранее. Это один из величайших законопроектов, когда-либо представленных Конгрессу», — написал Трамп, снова возвращаясь к обсуждению «большого красивого билля». После этого Маск написал в X, что все-таки не будет выводить Dragon из эксплуатации.