Знаменитый лыжник погиб от удара молнии

Олимпийский призер по ски-кроссу Аудун Грёнвольд скончался на пятидесятом году жизни после того, как в него ударила молния. Об этом сообщила Норвежская федерация лыжного спорта.

«С глубокой скорбью мы получили известие о безвременной кончине Аудуна Грёнвольда», — говорится в заявлении федерации.

Инцидент произошел во время поездки на природу. В федерации добавили, что после того, как Грёнвольда ударила молния его «оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь в связи с полученными травмами». Однако спасти его врачам не удалось, он скончался во вторник вечером.

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Грёнвольд был бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. До этого он выступал в составе национальной сборной Норвегии по горным лыжам, а в 1999 году занял третье место в скоростном спуске на этапе Кубка мира в испанской Сьерра-Неваде. Позже он также участвовал в соревнованиях по ски-кроссу, где добился значительных успехов. Так, он взял бронзу на чемпионате мира 2005 года и победил в общем зачете Кубка мира в 2007 году.

После завершения карьеры Грёнвольд тренировал национальную сборную Норвегии, а также работал спортивным комментатором на телевидении. В заявлении федерации отмечается, что он был важной фигурой как для горнолыжного спорта, так и для фристайла. «Его уход оставил огромную пустоту», — сказала президент федерации Тове Мое Дюрхауг.

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14 июля молния ударила в группу людей, отдыхавших у реки в селе Бунырево Тульской области. По данным регионального МЧС, в результате происшествия погибли трое — двое взрослых и ребенок, сообщал ТАСС.

По информации телеграм-канала Baza, инцидент произошел на территории парк-отеля «Шахтер», расположенного на берегу Оки. Всего пострадали шесть человек. На месте скончались 13-летний ребенок, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина. Остальные получили различные травмы: некоторых госпитализировали, другим оказали помощь на месте.