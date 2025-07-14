Три человека погибли от удара молнии на пляже

Молния ударила в группу отдыхающих у реки в селе Бунырево в Тульской области. В результате погибли двое взрослых и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza уточняет, что трагедия произошла на территории парк-отеля «Шахтер» — он располагается на берегу Оки. В числе пострадавших всего шесть человек. Трое — 13-летний ребенок, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина — погибли на месте. Остальные получили травмы и были госпитализированы, или же им была оказана медицинская помощь на месте. РИА «Новости» со ссылкой на источники сообщают, что двое попали в кардиологическое отделение и еще одна женщина находится в реанимации.

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По разным данным, в момент удара молнии люди находились в воде или у кромки воды. Baza сообщает, что удар пришелся на влажный песок на берегу реки. Погибли, предварительно, те, кто был без обуви в непосредственной близости. Люди, на которых были сланцы, остались живы.

СМИ обращают внимание, что МЧС по Тульской области предупреждало о сложных погодных условиях на 14 июля — с грозой, порывистым ветром и градом. По факту гибели людей от удара молнии Следственный комитет проводит проверку.

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Это уже не первый случай смерти после удара молнией в России за последние месяцы. В июне трагедия произошла в Хакасии — там молния попала в 12-летнюю девочку и ее мать, которые были на прогулке недалеко от водоема. Ребенок скончался на месте. В мае в Прикамье женщина скончалась от удара молнией, когда ей оставалось дойти до дома всего 300 метров.

По данным Wired, каждый год в мире подобным образом погибают порядка 24 тысяч человек. Метеорологи полагают, что это число будет только увеличиваться в связи с климатическим кризисом.