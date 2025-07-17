СМИ сообщили об официальной регистрации Telegram в России

Мессенджер Telegram проходит согласование открытия своего представительства в России, следует из записи в реестре Роскомнадзора, на которую обратило внимание Hi-Tech Mail. Издание добавило, что ему неизвестно, когда компания занялась согласованием офиса, а в РКН отказались от комментариев.

На сайте Роскомнадзора указано, что мессенджер Павла Дурова проходит стадию согласования по обязательству «создать в России филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо». Согласно записи, Telegram пока исполнил два из трех требований российских властей: завел личный кабинет на официальном сайте РКН и разместил электронную форму для обращений российских граждан и организаций.

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В карточке указано, что Telegram включен в перечень иностранных сервисов 22 ноября 2021 года. В тот день Роскомнадзор заявил в своем телеграм-канале, что опубликовал список интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России. В реестр были принудительно внесены Telegram, Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Zoom, Viber и другие иностранные компании.

Роскомнадзор ответил телеграм-каналу «Осторожно, новости», что у него нет информации о согласовании официального представительства Telegram в России, и предложил обратиться к руководству компании.

«Непонятно, делает ли это сам «Телеграм» или Роскомнадзор. Если это инициатива РКН, то нет понимания, почему это происходит сейчас», — сказал «Важным историям» адвокат в сфере IT и кибербезопасности, попросивший об анонимности.

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Ранее «Важные истории» со ссылкой на утечку базы данных о пересечениях российской границы сообщили, что Дуров не менее 50 раз ездил в Россию после того, как продал «ВКонтакте» и заявил, что у него «нет пути назад». В прошлом году он также говорил телеведущему Такеру Карлсону, что не посещает «крупные геополитические державы» вроде России, Китая или США.

Месяц назад «Важные истории» обвинили мессенджер в сотрудничестве с ФСБ. По данным издания, вместе с зашифрованными сообщениями Telegram передает незашифрованные идентификаторы устройств, с которых они отправлены. В ответ Дуров заявил о «целенаправленной кампании по дискредитации Telegram».