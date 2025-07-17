«Камера для поцелуев» на концерте Coldplay разоблачила измену главы известной IT-компании

Во время концерта Coldplay в Бостоне на видео попал инцидент, который завирусился в соцсетях и вызвал разную бурную реакцию пользователей. Фронтмен группы Крис Мартин прокомментировал кадры, снятые так называемой «камерой для поцелуев» (kiss cam) и случайно разоблачил двух любовников. Об этом пишет The Sun.

«О, только посмотрите на этих двоих», — произнес музыкант. Однако пара, попавшая на видео, повела себя необычно: мужчина прекратил обнимать свою партнершу и попытался спрятаться за ограждение, а женщина — в смущении закрыла лицо руками. «Ну… либо у них роман, либо они очень застенчивы», — иронично заметил солист Coldplay. Толпа отреагировала смехом.

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Камера, как выяснилось, зафиксировала генерального директора IT-компании Astronomer Энди Байрона и директора по персоналу этой же компании Кристин Кабот. При назначении девять месяцев назад Байрон хвалил ее за «выдающееся лидерство и глубокую экспертизу в управлении талантами». А она, в свою очередь, заявила тогда, что была очень «вдохновлена разговорами с Энди (Байроном) и командой руководства Astronomer о перспективах, которые ей открываются», отмечают СМИ.

По данным из открытых источников, Энди Байрон женат, у него двое детей. Видео с его участием стало неожиданной мишенью для пользователей соцсетей. Многие предположили, что пара находится в романтических отношениях, несмотря на брак топ-менеджера. Сотни пользователей обвинили Байрона в измене и выразили поддержку его супруге. «Жаль жену, но рад, что их разоблачили», — написал один из них. «Как же это печально», — комментирует другой. «Если вы в тайной связи, зачем идти на концерт?» — недоумевают в соцсетях.

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Весной частный детектив рассказал журналистам необычный случай из своей практики. Жена заподозрила неладное из-за странного графика чистки зубов мужа. Внеплановая чистка происходила обычно по пятницам и фиксировалась приложением для «умных» зубных щеток всей семьи. Женщина обратилась к детективу и вскоре узнала об измене.