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Общество

Женщина раскрыла измену мужа с помощью зубной щетки

2 минуты чтения 14:18 30 мая

Частный детектив Пол Джонс из британского агентства ARF Investigators рассказал журналистам Mirror о случае из своей практики, в ходе которого измена мужа супруге была раскрыта с помощью его зубной щетки. На публикацию обратила внимание «Коса».

Клиентка обратилась к Джонсу после того, как заметила, что ее муж регулярно чистит зубы по утрам пятницы, в это время он должен был быть на работе. Изначально это не беспокоило женщину, но регулярность повторения этого действия заставила ее заказать проведение расследования. В ходе него выяснилось, что муж уже три месяца не работал по пятницам, а приводил домой коллегу, пока жена и дети отсутствовали.

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Изначально женщина установила приложение для «умной» зубной щетки, чтобы научить своих детей правильно чистить зубы, но постепенно начала обращать больше внимания на странный график своего мужа, поскольку приложение отслеживало действия всех членов семьи.

Джонс, который расследует супружеские измены на протяжении десятилетий, рассказал журналистам, что именно такие небольшие цифровые следы становятся подсказками, которые позволяют восстановить полную картину происходящего. Он считает, что полученным от зубной щетки данным можно доверять, поскольку они имеют четкую привязку к локации и времени.

«Когда устройство сообщает, что кто-то почистил зубы в 10:48, хотя ему нужно было приступить к работе в 9 утра, это очень трудно оправдать», — сказал Джонс.

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Ранее ВЦИОМ провел социологическое исследование о распространенности измен среди россиян. В ходе опросов выяснилось, что жители России начали замечать их чаще. Доля считающих измену в своем окружении редким явлением за два года сократилась в два с половиной раза — с 32% до 13%. 74% опрошенных согласились, что измены стали более распространены, год назад таких людей было 55%-60%.

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