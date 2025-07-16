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Мир

Сильный пот может стать причиной досмотра в аэропорту

2 минуты чтения 21:30 16 июля

Сильный пот может вызвать ложное срабатывание тревоги на аппаратах, обеспечивающих безопасность в аэропорту — в таком случае от пассажира могут потребовать пройти дополнительный досмотр, сообщает CNN.

Риск повышается, если пот скапливается в интимных местах. Аппаратура срабатывает из-за того, что избыток влаги меняет плотность одежды. Если это произойдет, сотрудники службы безопасности должны удостовериться, что никакой угрозы на самом деле нет, отмечают журналисты со ссылкой на администрацию транспортной безопасности США.

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CNN отмечает, что издание обратилось к этой теме из-за высоких летних температур, установившихся в Европе и США. Ранее СМИ сообщали, что европейские страны столкнулись с аномальной жарой — температура во многих регионах Европы превышает +30 °C, в некоторых зафиксировано повышение выше +40 °C.

Власти Франции закрыли для посещения смотровую площадку Эйфелевой башни и другие туристические объекты, в половине регионов Италии запретили любую работу на улице с 12:30 до 16:00. Возникающие из-за жары пожары зафиксированы в Греции, Германии и Турции. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация с погодой кардинально не изменится.

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Жители Северной Америки также страдают от лесных пожаров. В начале июля шесть членов Конгресса США пожаловались на дым от горящих канадских лесов и обратились в посольство этой страны с требованием разъяснить, как правительство Канады собирается бороться с тем, что дым портит отдых американским гражданам.

При этом и Европа и Канада нагреваются быстрее среднемировых темпов в два раза, арктические территории Канады — в три раза. Из-за этого волны жара и лесные пожары могут стать более частыми явлениями.

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