Сильный пот может стать причиной досмотра в аэропорту

Сильный пот может вызвать ложное срабатывание тревоги на аппаратах, обеспечивающих безопасность в аэропорту — в таком случае от пассажира могут потребовать пройти дополнительный досмотр, сообщает CNN.

Риск повышается, если пот скапливается в интимных местах. Аппаратура срабатывает из-за того, что избыток влаги меняет плотность одежды. Если это произойдет, сотрудники службы безопасности должны удостовериться, что никакой угрозы на самом деле нет, отмечают журналисты со ссылкой на администрацию транспортной безопасности США.

Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями Мир 7 минут чтения

CNN отмечает, что издание обратилось к этой теме из-за высоких летних температур, установившихся в Европе и США. Ранее СМИ сообщали, что европейские страны столкнулись с аномальной жарой — температура во многих регионах Европы превышает +30 °C, в некоторых зафиксировано повышение выше +40 °C.

Власти Франции закрыли для посещения смотровую площадку Эйфелевой башни и другие туристические объекты, в половине регионов Италии запретили любую работу на улице с 12:30 до 16:00. Возникающие из-за жары пожары зафиксированы в Греции, Германии и Турции. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация с погодой кардинально не изменится.

Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране Общество 16 минут чтения

Жители Северной Америки также страдают от лесных пожаров. В начале июля шесть членов Конгресса США пожаловались на дым от горящих канадских лесов и обратились в посольство этой страны с требованием разъяснить, как правительство Канады собирается бороться с тем, что дым портит отдых американским гражданам.

При этом и Европа и Канада нагреваются быстрее среднемировых темпов в два раза, арктические территории Канады — в три раза. Из-за этого волны жара и лесные пожары могут стать более частыми явлениями.