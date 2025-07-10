В США пожаловались на портящие американцам лето лесные пожары в Канаде

Шесть членов Конгресса США обратились с письмом в посольство Канады с требованием разъяснить, как правительство этой страны собирается бороться с лесными пожарами, дым от которых мешает «создавать новые воспоминания» отдыхающим американцам, сообщает Би-би-си.

«Мы хотели бы знать, как ваше правительство планирует смягчить последствия лесных пожаров и дыма, распространяющегося на юг», — цитируют письмо журналисты. В канадском посольстве сообщили, что правительство страны серьезно относится к борьбе с лесными пожарами, а официальный ответ обещали дать позже.

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Дым от лесных пожаров, по мнению конгрессменов, ограничивает возможность американцев выходить на улицу и безопасно дышать из-за снижения качества воздуха, а также затрудняет проведение досуга во время летних отпусков.

Журналисты отмечают, что лесные пожары в Канаде происходят каждое лето, с начала 2025 года на территории страны зафиксировано 2672 пожара. Май и июнь оказались особенно сложными для канадских властей, которым пришлось эвакуировать 30 тысяч человек в провинциях Саскачеван и Манитоба, а также ввести в них чрезвычайное положение.

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При этом, как сообщает Би-би-си, 93% пожаров на территории Канады в 2023 году, худшем за всю историю наблюдений, были вызваны ударами молний, а не другими причинами. Власти страны считают пожары частью природного цикла и отмечают, что они играют важную роль в восстановлении бореальных лесов Канады.

Из-за глобального изменения климата, по мнению ученых, Канада подвергается повышенному риску интенсификации лесных пожаров. Из-за большой площади суши температура в стране повышается в два раза быстрее среднемировых темпов, в арктическом регионе — в три раза.