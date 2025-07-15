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Мир

Ученые предупредили об усилении суперштормов

2 минуты чтения 14:15

Сильнейшие циклоны, обрушивающиеся на восточное побережье США с ураганными порывами ветра, снегопадами, проливными дождями и наводнениями, становятся все опаснее. Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, связывает их усиление с глобальным потеплением и ростом температуры Атлантического океана, пишет CNN.

Речь идет о мощных штормах, которые чаще всего формируются с осени по весну — при столкновении холодного арктического воздуха и теплого, влажного атлантического. Они особенно опасны для густонаселенных регионов США — от Вашингтона до Бостона.

За последние десятилетия эти бурные погодные явления оставили после себя множество разрушений. Так, «Буря века» в марте 1993 года стала одной из самых смертоносных — более 200 погибших, шквалы свыше 160 км/ч и почти полтора метра снега. В 2010 году стихия, прозванная «Снегапокалипсисом», парализовала несколько штатов и унесла десятки жизней.

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По словам климатолога Майкла Манна из Пенсильванского университета, одного из авторов исследования, причина — в «элементарной физике»: более теплая вода и воздух означают больше влаги в атмосфере, которая затем выпадает в виде ливней и снегопадов.

Ученые проанализировали данные о примерно 900 зимних циклонах за период с 1940 по 2025 год, используя алгоритмы для отслеживания их интенсивности. Они обнаружили, что максимальная скорость ветра у самых мощных бурь выросла в среднем на 6%. Кроме того, количество осадков, приносимых этими системами, увеличилось примерно на 10%.

В теплом климате общее количество таких бурь может уменьшиться — из-за снижения температурного контраста между Арктикой и Атлантикой. Но каждая отдельная буря при этом будет разрушительнее. «Отдельные эпизоды будут бить сильнее, чем раньше», — говорит Манн.

Авторы исследования подчеркивают: потенциальная угроза для прибрежных городов США недооценивается. Многие из них до сих пор ориентируются на устаревшие расчеты рисков, не учитывая усилившийся характер зимних штормов.

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Климатологи, не участвовавшие в работе, согласны: выводы требуют внимания и действий. «Гораздо дешевле готовиться заранее, чем восстанавливаться после разрушений», — говорит Дженнифер Фрэнсис из Woodwell Climate Research Center. Она призывает власти северо-восточных штатов пересмотреть меры подготовки к экстремальным погодным событиям.

А климатолог из Массачусетского технологического института Джуда Коэн отмечает, что последствия климатического кризиса далеко не всегда очевидны: например, глобальное потепление может привести к учащению сильных морозов и снегопадов.

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