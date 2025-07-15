Мужчина продал свой Ferrari ради приюта для животных с трудной судьбой

54-летний житель Японии Хиротака Саито закрыл бизнес и продал дорогой спорткар, чтобы открыть приют для собак с тяжелым прошлым. Такое решение он объяснил тем, что много лет назад его собственная собака спасла ему жизнь в момент, когда он находился в глубокой депрессии. Историю японца публикует South China Morning Post.

Приют под названием Wansfree работает в городе Яидзу в префектуре Сидзуока. Здесь бесплатно помогают собакам, которых в других местах считают «проблемными» или вовсе отказываются принимать. Речь идет о животных с тяжелыми психологическими травмами: они кусаются, громко лают, не подпускают к себе людей и плохо поддаются социализации. Как правило, подобные реакции формируются у собак после длительного насилия и жестокого обращения, отмечает SCMP.

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По информации издания, японец решил кардинально поменять жизнь около 12 лет назад. Тогда его компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, а он впал в отчаяние и пытался покончить с собой. Отказаться от этого его заставило поведение любимого питомца. После этого случая мужчина задумал посвятить себя помощи животным, которые больше никому не нужны.

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В конце мая СМИ распространили историю о стартапе из Индии, который нанял золотистого ретривера по имени Денвер на позицию «директора по счастью». Собаке выдали визитку, создали электронный адрес и сформировали личный график встреч с коллегами. Пост компании о новом сотруднике набрал десятки тысяч просмотров и комментариев.

Свежие исследования показывают, что домашние животные снижают стресс и эмоционально поддерживают лучше, чем романтические партнеры. По этой причине почти 60% опрошенных предпочитают после тяжелого дня компанию своего питомца.