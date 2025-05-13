Питомцы снижают стресс лучше партнеров

Большинство людей в стрессовой ситуации предпочитают провести время со своим домашним питомцем, а не партнером. Об этом со ссылкой на данные опроса, проведенного в 20 странах, сообщает The Times.

Люди обращаются к животным за эмоциональной поддержкой чаще, чем к детям, друзьям, родственникам и партнерам. Всего 58% опрошенных отметили, что после тяжелого дня они предпочтут компанию питомца, а не других людей. «Домашние животные не осуждают, не перебивают и не дают советов», — отметила Тэмми Кинг, старший научный сотрудник научного института Уолтема.

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Всего в опросе приняли участие 30 тысяч человек. 80% опрошенных отметили, что домашние животные постоянно напоминают им о необходимости сделать перерыв в работе и в просмотре экранов гаджетов и компьютеров. Половина из них сообщили, что это происходит каждый день.

Журналисты отмечают, что примерно такая же доля респондентов утверждает, что кошки и собаки помогают им меньше беспокоиться, а четверть опрошенных увидели пользу в разговоре с питомцем для выражения собственного беспокойства.

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«Мы часто думаем о домашних животных как о пассивных участниках нашей жизни, но они могут играть гораздо более активную роль в нашем благополучии, чем мы думаем», — считает Кинг. Она отмечает, что именно питомцы помогают людям вырваться из рабочей рутины своим поведением — просьбами о прогулке и тихим присутствием в комнате они заставляют отложить телефон или выйти на улицу.

Ранее СМИ сообщали, что собаки приносят своим хозяевам больше радости, чем общение с друзьями. Исследователи отметили, что эти питомцы предлагают отношения с минимальным уровнем конфликтов и уникальную для человека возможность полностью контролировать жизнь другого существа.