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Мир

СМИ рассказали об оставшихся у Украины способах избежать поражения

2 минуты чтения 09:56 | Обновлено: 10:03

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их главнокомандующего генерала Александра Сырского осталось два варианта действий, которые могут позволить им избежать окончательного поражения в войне с Россией. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Первый сценарий предполагает, что украинское военное командование сосредоточится на том, чтобы максимально сократить боевые потери ВСУ и не дать своим крупным подразделениям попасть в окружение. Второй вариант — это постепенное отступление украинских военных с текущей линии фронта и занятие обороны на новых подготовленных рубежах.

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Как пишет издание, такой шаг, вероятно, позволит Киеву «предотвратить капитуляцию и сохранить армию» даже если продолжающиеся переговоры с Москвой не принесут желаемого результата.

Газета пишет, что украинское командование, видимо, выбрало второй вариант, о чем свидетельствует строительство новых оборонительных укреплений в 20 километрах от линии фронта от Харькова до Запорожья.

Дефицит живой силы и оружия практически не оставляет украинской армии других вариантов действий, утверждает издание. Так, украинским военным не хватает современных истребителей для завоевания превосходства в воздухе, а также боеприпасов для HIMARS и средств ПВО. Газета пишет, что у ВСУ нет ресурсов для нового внезапного нападения на любом участке фронта, а точечные удары по целям в глубине российской территории будут эффективны «разве что в информационном пространстве».

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Накануне президент США Дональд Трамп рассказал о новой схеме поставок американского оружия Киеву. По его словам, Вашингтон будет передавать вооружения НАТО, а альянс оплатит их и отправит в Украину. Незадолго до этого глава Белого дома также подписал указ о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов.

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