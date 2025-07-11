Шимпанзе оказались способны следовать «модным трендам»

Ученые рассказали о появившемся у живущих в африканском заповеднике шимпанзе «модном тренде» — обезьяны начали «украшать» свои уши и ягодицы. Об этом со ссылкой на новое исследование сообщает американский телеканал CNN.

По данным журналистов, еще в 2010 году зоологи, работавшие в заповеднике для шимпанзе Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust в Замбии, заметили, что одна из самок стала украшать свои уши, подвешивая к ним различные предметы или вставляя в них маленькие палочки. По словам автора исследования доцента кафедры поведенческой биологии в Утрехтском университете в Нидерландах Эда ван Леувена, вскоре другие обезьяны стали копировать это поведение.

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Сначала ученые предположили, что таким образом шимпанзе реагируют на боль или зуд, однако против этой версии говорило то, что в процессе животные были «очень расслаблены». В результате исследователи пришли к выводу, что необычное поведение обезьян является «модным трендом или социальной традицией».

Позже этот «тренд» распространился и на другую группу шимпанзе, обитающую в том же заповеднике. Причем, по словам ученых, это произошло целое десятилетие спустя. Новые последователи обезьяньей «моды» развили «тренд», начав засовывать мелкие предметы не только в уши, но и в задний проход.

После этого у ученых возник вопрос о том, как обезьяны из второй группы, не пересекавшиеся с шимпанзе из первой, переняли «моду». Исследователи предположили, что на поведение животных повлияли люди, ухаживающие за ними.

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По словам авторов исследования, эта версия в итоге подтвердилась. Как оказалось, за первой группой обезьян ухаживали смотрители, некоторые из которых имели привычку чистить уши спичками или веточками. Спустя какое-то время одна из обезьян начала копировать их поведение, а затем последовали и другие члены группы.

По прошествии нескольких лет ухаживавшие за первой группой шимпанзе смотрители начали работать со второй группой обезьян, после чего и те переняли человеческую привычку, превратив ее в своеобразную «моду».