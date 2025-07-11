Мужчина заказал шествие с гробом для своей живой матери

В соцсетях распространилось видео, на котором пожилая женщина с довольным видом сидит в гробу, а несколько мужчин несут его по улицам города. Шествие организовал ее сын, сообщает South China Morning Post.

Житель Китая купил гроб для своей матери и заказал 16 носильщиков, чтобы торжественно пронести 70-летнюю женщину в гробу от магазина до их дома. По его словам, это символический жест уважения и способ привлечь долголетие и удачу в жизнь матери.

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На кадрах, которые быстро стали вирусными, пожилая китаянка сидит в открытом гробу с веером в руках и улыбается. Впереди шествия играет духовой оркестр, а за носильщиками следует толпа зрителей. После прибытия к дому семья провела традиционный обряд с благовониями и подношениями.

По словам одного из местных жителей, так выглядит старинная деревенская традиция, но сейчас она встречается все реже, поэтому люди восприняли этот «парад» с гробом неоднозначно. «Смысл церемонии — в проявлении сыновней почтительности. Пожилые обычно очень довольны», — пояснил китаец в комментарии телеканалу Guizhou Radio TV.

В китайской культуре гроб — не только символ смерти, но и удачи: слово guancai созвучно фразе, означающей «богатство». Поэтому подобные ритуалы в прошлом воспринимались как пожелание здоровья и долголетия, отмечает South China Morning Post.

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Ранее китайские СМИ писали еще об одном герое социальных сетей — 35-летнем мужчине, который решил жить вдали от всех и обустроил себе дом в пещере. К такому решению его привело, в частности, разочарование в браке и работе, а еще — огромные долги. Впрочем, китаец продолжает контактировать с внешним миром через ведение блога о буднях отшельника.



