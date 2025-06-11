Мужчина разочаровался в работе и браке и переехал в пещеру

35-летний Мин Хэнцай из Китая четыре года назад отказался от привычной жизни и обустроил себе дом в пещере. Теперь он ведет блог о жизни отшельника, сообщает South China Morning Post.

Решение поменять свою жизнь Мин Хэнцай принял в 2021 году. Как пишет издание, тогда он работал таксистом и получал примерно около 1400 долларов в месяц. Работать приходилось по 10 часов в день, но расплатиться с долгами ему все равно не удавалось. По словам китайца, он по-прежнему должен банку и микрофинансовым организациям около 42000 долларов.

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Чтобы стать отшельником, Мин Хэнцай поменял участок своей земли на участок земли соседа – он был в четыре раза меньше, зато рядом находилась пещера. На обустройство пещеры площадью 50 квадратных метров таксист потратил около шести тысяч долларов. Свой новый дом китаец называет «черной дырой», поясняя, что это его персональная вселенная, где он может оставаться в стороне от долгов, городской суеты и давления общества.

Работу Мин Хэнцай считает лишенной смысла деятельностью, а брак — «пустой тратой времени и денег». «Вероятность найти настоящую любовь очень мала. Зачем усердно работать ради того, что почти невозможно найти?» — заявил он в интервью журналистам.

По словам китайца, он просыпается в восемь утра, в течение дня много читает, гуляет вокруг пещеры и работает на земле. Питается Мин Хэнцай в основном выращенными на участке возле пещеры овощами, а спать ложится в 10 вечера.

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Единственное взаимодействие с внешним миром у китайца происходит через социальные сети, в которых он рассказывает о своей жизни и устраивает онлайн-трансляции. У него уже около 40000 подписчиков. Некоторые пользователи скептически относятся к образу жизни блогера, обвиняя его в недостаточной уединенности.



