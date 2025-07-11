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Мир

Брат вице-президента США рассказал о проблемах Украины с мобилизацией

2 минуты чтения 17:08

Двоюродный брат вице-президента США и бывший боец Вооруженных сил Украины Нейт Вэнс в интервью The Insider рассказал о системных трудностях, с которыми сталкивается украинская армия в вопросах мобилизации и подготовки новобранцев.

По его словам, недостаточная боевая подготовка мобилизованных представляет не только тактическую, но и морально-психологическую угрозу для ВСУ. Вэнс служил в украинской армии с 2022 по 2025 год. Он отмечает, что ключевая проблема мобилизационной кампании — это не столько возраст призывников, сколько качество их подготовки. Формально призывной возраст в Украине установлен на уровне 25 лет, однако добровольно вступить в армию можно с 18 лет. Именно эта группа, по словам Вэнса, зачастую оказывается в особенно уязвимом положении.

«К нам в подразделение приходили ребята, у которых было две недели подготовки или вообще никакой. И мы сами должны были их доучивать. А двух недель недостаточно, чтобы из обычного человека получился солдат», — заявил он.

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Вэнс добавил, что в армии США базовая подготовка длится около шести месяцев, после чего новобранца еще готовят уже в составе подразделения. «Итого — до 18 месяцев», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что выжившие мобилизованные могут вернуться с войны и рассказать друзьям, что были не готовы к фронту, и это подрывает мотивацию тех, кто еще только раздумывает над вступлением в армию.

«Какой-нибудь 21-летний парень, который сомневается, идти в армию или нет, наверняка подумает: “Окей, если государство не собирается как следует меня готовить, а война, может быть, закончится через девять месяцев… Зачем мне тогда идти в армию и, возможно, погибнуть, потому что меня не научили воевать?”» — отметил Вэнс.

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Брат американского вице-президента считает целесообразным снизить призывной возраст в Украине, но не с целью немедленной отправки молодых бойцов на передовую, а ради создания запаса времени для полноценной подготовки. Вэнс также предложил использовать потенциал раненых бойцов, не способных вернуться в строй, но готовых обучать новобранцев. 

Кроме того, Вэнс прокомментировал боеспособность российской армии. Он считает, что Вооруженные силы России «застряли» в 1980-х годах.

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