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Мир

Воевавший в Украине брат вице-президента США оценил боеспособность России

2 минуты чтения 15:03

Двоюродный брат американского вице-президента Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс, воевавший против России на стороне Украины с 2022 по 2025 год, оценил боеспособность российской армии. В интервью изданию The Insider он заявил, что она «застряла» в 1980-х годах.

«Тактически Россия застряла в 1980-х. После распада Советского Союза они так и не продвинулись вперед с точки зрения военной доктрины — в том, как именно собираются вести войну. И это было видно с самого начала нынешнего конфликта. Все выглядело как вторжение по образцу 1980-х», – сказал Вэнс.

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При этом, по его словам, в Украине устаревшая российская тактика столкнулась с современными технологиями..«Если ты используешь устаревшую тактику — масштабное наступление бронетанковой техникой, — это работает, только если противник не знает о твоих планах. Но сейчас, с развитием технологий наблюдения и вооружений, когда бронетехнику можно атаковать с относительно безопасного расстояния, это не работает», – пояснил он, добавив, что современные средства поражения позволяют легко уничтожить даже тяжелую технику, сосредоточенную в большом количестве в одном месте.

Вэнс отметил, что теперь с развитием применения беспилотников в военных целях Россия перешла к тактике экономического истощения своего противника. 

«Проблема начинается с “Мавиками” (сравнительно недорогие гражданские квадрокоптеры, которые активно используют обе стороны войны в Украине – прим. “Холода”). Чем их сбивать? Какое соотношение затрат: ты тратишь, скажем, 50 тысяч долларов на то, чтобы сбить дрон за $3 тысячи? Россия готова играть в эту игру сколько угодно, истощая противника финансово», — сказал он. «Это непрерывная гонка вооружений. Украинцы придумывают что-то — в области РЭБ, например, — но потом под это подстраивается и противник», – добавил брат американского вице-президента.

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Он также поделился своим мнением относительно возможного военного столкновения между Россией и НАТО. По словам Вэнса, прямое вступление в войну НАТО в целом и США, в частности, обернулось бы «кровавой баней» для России. При этом он отметил, что США «проигрывали» войны только формально, то есть не в результате военного поражения, а вследствие недостатка политической воли американского руководства.

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