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Интернет и мемы

Telegram заработал на рэпере Snoop Dogg

2 минуты чтения 12:15

Легендарный американский рэпер Snoop Dogg запустил коллаборацию с Telegram и опубликовал на своем ютуб-канале клип, посвященный мессенджеру. Ранее артист посоветовал основателю Telegram Павлу Дурову «притормозить» с рождением детей и заявил, что тот «плодит щенков».

Новый клип Snoop Dogg получил название Gifts (Подарки). Видеоряд содержит изображения эксклюзивных подарков в Telegram, которые были созданы в коллаборации с рэпером, а в самом треке есть звуки уведомлений из мессенджера. 

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В клипе Snoop Dogg читает о том, что «его конфиденциальные данные не для продажи» (видимо, благодаря Telegram), а также о существующих в Telegram о подарках и стикерах. Кроме того, в тексте трека есть строчка о том, что этот мессенджер позволяет общаться «с корешами по всему миру». 

В треке также упоминается и сам Павел Дуров, которого Snoop Dogg называет «племянником». На этом моменте на экране появляется эмодзи козла с лицом основателя Telegram. В современном английском языке слово «козел» (goat) используется как комплимент, так как аббревиатура GOAT расшифровывается как Greatest Of All Time, что в переводе означает «Величайший всех времен». 

Кроме того, в клипе есть эпизод, в котором корреспондент вымышленного телеканала TGLA говорит, что «Мистер Толстосум (Павел Дуров) раздает 17 миллиардов долларов своим 106 детям». 

Сам Павел Дуров в своем телеграмм-канале сообщил, что после публикации клипа мессенджер продал виртуальных подарков на 12 миллионов долларов всего за 30 минут.

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Незадолго до коллаборации между Дуровым и Snoop Dogg произошел обмен репликами, посвященными детям основателя мессенджера. «Йо, Дуров. Слышал, у тебя теперь 106 детей? Пацан, у тебя нет детей, ты плодишь выводки щенков. Сбавь обороты», — написал рэпер в соцсети  X.

«Snoop Dogg, нужно быть собакой, чтобы понять собаку, я могу дать вам несколько советов. Лучше всего обсудить это там, где конфиденциальность является королем. Я напишу вам в Telegram», — ответил на это Дуров.

Ранее Дуров действительно рассказывал, что благодаря донорству спермы является биологическим отцом более 100 детей.

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