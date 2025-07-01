Snoop Dogg сравнил детей Дурова с «выводком щенков»

Легендарный американский рэпер Snoop Dogg прокомментировал заявление основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что он, благодаря донорству спермы, является биологическим отцом более сотни детей.

«Йо, Дуров. Слышал, у тебя теперь 106 детей? Пацан, у тебя нет детей, ты плодишь выводки щенков. Сбавь обороты», — написал рэпер в X.

«Snoop Dogg, нужно быть собакой, чтобы понять собаку, я могу дать вам несколько советов. Лучше всего обсудить это там, где конфиденциальность является королем. Я напишу вам в Telegram», — ответил на это Дуров.

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29 июля прошлого года Дуров написал у себя в телеграм-канале, что имеет более 100 биологических детей. Он рассказал, что его впервые уговорили стать донором спермы 15 лет назад С тех пор этот «высококачественный донорский материал» достался более сотне семей в 12 странах мира, сообщил основатель Telegram.

Cпустя год, Дуров сообщил, что составил завещание в связи с рисками, связанными с работой. По его словам, каждый из более сотни его биологических детей получит свою часть наследства, но только через 30 лет, чтобы наследники научились полагаться на себя. Владелец мессенджера рассказал, что если внезапно исчезнет, то управлять Telegram будет фонд, который обеспечит сохранение его ценностей.

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«Я хочу уточнить, что не делаю различий между своими детьми: есть те, кто был зачат естественным путем, и те, кто родился в результате сдачи спермы. Все они мои дети, и все они будут иметь одинаковые права. Я не хочу, чтобы они разорвали друг друга на части после моей смерти», — подчеркнул Дуров.

Тогда же он уточнил, у него шесть официальных детей от трех партнеров, а в результате сдачи спермы родились более 100 детей.