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Мир

Протестующим из-за непонятных заданий по математике школьникам пообещали «накинуть» баллов

2 минуты чтения 14:40

Власти Литвы признали необходимость изменения существующего в стране экзамена по математике для выпускников школ. Ранее местные школьники вышли на акцию протеста, требуя изменить содержание экзамена, который они считают «слишком сложным». Об этом пишет издание Delfi.

По его данным, после митинга с протестующими встретились министр образования Раминта Поповене, вице-министр Йонас Петкявичюс и советник министра Томас Бичюнас. Накануне митинга школьников Попове сообщила, что к результатам всех экзаменов (за исключением экзамена по литовскому и литературе) ученикам добавят по 10 баллов.

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В то же время в ответ на требование выпускников немедленно внести изменения в содержание экзамена Поповене заявила, что это не в ее силах. Министр пояснила, что согласно действующим нормам об изменениях в выпускных школьных экзаменах учеников должны информировать за два года. В этой связи Поповене пообещала, что необходимые изменения будут приняты в следующем году, на что протестующие ответили, что этого недостаточно, подчеркнув, что коррективы должны быть внесены уже в текущем году.

«Выпускникам нанесен ущерб. Можете ли вы подтвердить, что все, что происходило — это плохое отношение к нам и безответственность министерства?» — спросили ее участники протеста, на что Поповене заявила, что вина лежит на правительстве Литвы.

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Митинг выпускников и учеников литовских школ прошел в столице страны Вильнюсе накануне. Выйти на улицы его участников заставил выпускной экзамен по математике. Задания в нем, по их мнению, чрезмерно сложны, а формулировки недостаточно понятны. Из-за этого выпускники рискуют получить балл ниже, чем они могли бы, что сокращает их шансы поступить в вуз.

В этой связи протестующие потребовали не только изменить содержание экзаменационных заданий, но и снизить минимальный проходной балл, который сейчас составляет 35 из 100 возможных.

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