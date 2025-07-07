Сотни школьников выйдут на митинг из-за непонятных заданий по математике

Ученики литовских школ выйдут на акцию протеста у здания правительства Литвы 9 июля, причина — слишком абстрактные и непонятные задания государственного экзамена по математике. Об этом пишут местные СМИ «Волна» и LRT.

Школьники потребуют снизить минимальный проходной балл, сейчас он составляет 35 баллов из 100 возможных. Мэрия Вильнюса уже одобрила проведение протестной акции, ожидается, что в ней примут участие до 900 человек. На следующий день организатор митинга, Литовский союз школьников, встретится с представителями министерства образования, чтобы обсудить требования учеников.

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Представитель союза Тэя Лукошюте рассказала, что школьники особенно недовольны второй частью экзамена. Задания в ней, по их мнению, сложны, а формулировки непонятны. Из-за этого многие школьники боятся сдать экзамен на плохую оценку и не поступить в вуз.

«Система несправедлива: министерство обещает улучшения будущим поколениям, но не помогает нынешним выпускникам», — цитирует Лукошюте «Волна». LRT отмечает, что союз надеется добиться результатов до объявления баллов, которые ученики получат за сданный экзамен по математике.

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Экзамен для учащихся 12 классов литовских школ состоялся 6 июня, его сдавали более 20 тысяч человек. Союз школьников, по словам Лукошюте, пытался договориться на более раннюю дату встречи с представителями правительства, но у активистов это не получилось.

9 июля для акции союз выбрал, поскольку именно в этот день национальное агентство образования Литвы планирует огласить результаты первых экзаменов. При этом, по словам Лукошюте, чиновники пообещали отложить публикацию результатов по математике, первыми свои баллы узнают школьники, сдававшие литовский язык и литературу.