EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Сотни школьников выйдут на митинг из-за непонятных заданий по математике

2 минуты чтения 23:04

Ученики литовских школ выйдут на акцию протеста у здания правительства Литвы 9 июля, причина — слишком абстрактные и непонятные задания государственного экзамена по математике. Об этом пишут местные СМИ «Волна» и LRT.

Школьники потребуют снизить минимальный проходной балл, сейчас он составляет 35 баллов из 100 возможных. Мэрия Вильнюса уже одобрила проведение протестной акции, ожидается, что в ней примут участие до 900 человек. На следующий день организатор митинга, Литовский союз школьников, встретится с представителями министерства образования, чтобы обсудить требования учеников.

Умный человек в очках скачать обои
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
Интернет и мемы6 минут чтения

Представитель союза Тэя Лукошюте рассказала, что школьники особенно недовольны второй частью экзамена. Задания в ней, по их мнению, сложны, а формулировки непонятны. Из-за этого многие школьники боятся сдать экзамен на плохую оценку и не поступить в вуз.

«Система несправедлива: министерство обещает улучшения будущим поколениям, но не помогает нынешним выпускникам», — цитирует Лукошюте «Волна». LRT отмечает, что союз надеется добиться результатов до объявления баллов, которые ученики получат за сданный экзамен по математике.

Биткоин спасает экономику целой страны
Биткоин спасает экономику целой страны
Криптовалюта помогла повысить зарплаты. Все благодаря секретному государственному майнингу
Экономика8 минут чтения

Экзамен для учащихся 12 классов литовских школ состоялся 6 июня, его сдавали более 20 тысяч человек. Союз школьников, по словам Лукошюте, пытался договориться на более раннюю дату встречи с представителями правительства, но у активистов это не получилось.

9 июля для акции союз выбрал, поскольку именно в этот день национальное агентство образования Литвы планирует огласить результаты первых экзаменов. При этом, по словам Лукошюте, чиновники пообещали отложить публикацию результатов по математике, первыми свои баллы узнают школьники, сдававшие литовский язык и литературу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01 8 июля
Умный человек в очках скачать обои
Интернет и мемы
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
19:21
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Политика
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Его могли проверять на причастность к хищениям
16:14
Биткоин спасает экономику целой страны
Экономика
Биткоин спасает экономику целой страны
Криптовалюта помогла повысить зарплаты. Все благодаря секретному государственному майнингу
00:01
Котенок в пустой кроватке
Криминал
Котенок в пустой кроватке
Трехлетняя девочка пропала во время отдыха с родителями. Дело расследуют почти 20 лет
17:00 6 июля
Самые смертельно опасные озера мира
Мир
Самые смертельно опасные озера мира
Ядерный могильник в России, тысячи аллигаторов в США и взрывающиеся водоемы Африки
00:01 6 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования