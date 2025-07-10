Юру Борисова утвердили на роль в фильме об OpenAI

Российский актер Юра Борисов утвержден на одну из главных ролей в новом фильме Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный»), сообщает Variety. Лента станет художественной интерпретацией громкого конфликта в компании OpenAI осенью 2023 года, когда ее гендиректора Сэма Альтмана уволили, а затем — после внутреннего мятежа — вернули на пост.

Сценарий к фильму написал Саймон Рич, продюсерами выступят Рич, Дэвид Хейман («Гарри Поттер», «Барби»), Джеффри Клиффорд и Дженнифер Фокс. Производством займется Amazon MGM Studios, премьера ожидается в 2026 году.

Artificial заявлен как «комедийная драма, действие которой разворачивается в мире искусственного интеллекта». Борисов исполнит роль Ильи Суцкевера — сооснователя OpenAI и ключевой фигуры в событиях, приведших к увольнению Альтмана. Его оппонента, самого Альтмана, сыграет Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук», «Социальная сеть»), а технического директора компании Миру Мурати — Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»).

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Борисов — один из самых востребованных актеров нового поколения. В его российской фильмографии — «Петровы в гриппе», «Капитан Волкогонов бежал», «Кентавр». Международное признание пришло после фильма «Купе номер 6», получившего Гран-при Канн. За эту роль Борисов был номинирован на премию Европейской киноакадемии.

В 2024 году его также номинировали на «Оскар» за роль в «Аноре» — драме о секс-работнице и сыне российского олигарха. Награду он тогда не получил, но сама лента была признана лучшим фильмом года по версии Американской киноакадемии.

В ближайшее время Борисова можно будет увидеть в режиссерском дебюте Эмили Мортимер «Поэт» (студия A24) и в русскоязычном сериале Netflix «Анна К.» — современной адаптации Анны Карениной.

Гуаданьино, известный по фильмам «Назови меня своим именем», «Претенденты» с Зендеей, параллельно готовит драму «После охоты» с Джулией Робертс — премьера намечена на октябрь 2025 года.