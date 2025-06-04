СМИ: Юра Борисов может сыграть в фильме про создателя ChatGPT

Номинант на «Оскар», актер Юра Борисов рассматривается на одну из ролей в фильме Artificial. Режиссером проекта может стать Лука Гуаданьино, который также ведет переговоры, а среди других актеров в ленте могут появиться Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро. Об этом сообщают Deadline и The Hollywood Reporter.

Как пишут издания, фильм будет основан на реальных событиях — в нем пойдет речь о компании Сэма Альтмана OpenAI в период 2023 года. Тогда из-за растущих опасений по поводу безопасности ИИ и сообщений о злоупотреблениях Альтман был отстранен от должности главы компании своим советом директоров. Пять дней спустя его восстановили, отмечает The Hollywood Reporter.

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Источники издания утверждают, что Эндрю Гарфилд рассматривается на роль главы OpenAI, Барбаро сыграет бывшего технического директора компании Миру Мурати, а Борисов сыграет Илью Суцкевера, сооснователя OpenAI, которого СМИ называли инициатором смещения Альтмана с его поста.

Фильм будет снимать ​​Amazon MGM Studios. Сценарий к Artificial написал Саймон Рич, по новелле которого был снят сериал «Миротворцы» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми. Продюсерами фильма станут Дэвид Хейман, который работает над новым фильмом о Джеймсе Бонде, а также был продюсером фильмов о Гарри Поттере и фантастических тварях, и Джеффри Клиффорд, продюсировавший фильмы о медвежонке Паддингтоне. Кроме того, переговоры о продюсировании Artificial ведет Дженнифер Фокс.

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Отмечается, что Лука Гуаданьино этим летом должен был работать над фильмом «Сержант Рок» с Колином Фаррелом, однако съемки перенесли на год. Среди последних работ режиссера — прошлогодние «Претенденты» с Зендеей и «После охоты» с Джулией Робертс, Эндрю Гарфилдом и Айо Эдебири в главных ролях, который выйдет в прокат 10 октября.

Источники The Hollywood Reporter сообщили, что съемки ленты, вероятно, начнутся этим летом. Они пройдут в Сан-Франциско и Италии.