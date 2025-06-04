СМИ: Юра Борисов может сыграть в фильме про создателя ChatGPT

Номинант на «Оскар», актер Юра Борисов рассматривается на одну из ролей в фильме Artificial. Режиссером проекта может стать Лука Гуаданьино, который также ведет переговоры, а среди других актеров в ленте могут появиться Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро. Об этом сообщают Deadline и The Hollywood Reporter.
Как пишут издания, фильм будет основан на реальных событиях — в нем пойдет речь о компании Сэма Альтмана OpenAI в период 2023 года. Тогда из-за растущих опасений по поводу безопасности ИИ и сообщений о злоупотреблениях Альтман был отстранен от должности главы компании своим советом директоров. Пять дней спустя его восстановили, отмечает The Hollywood Reporter.
Источники издания утверждают, что Эндрю Гарфилд рассматривается на роль главы OpenAI, Барбаро сыграет бывшего технического директора компании Миру Мурати, а Борисов сыграет Илью Суцкевера, сооснователя OpenAI, которого СМИ называли инициатором смещения Альтмана с его поста.
Фильм будет снимать Amazon MGM Studios. Сценарий к Artificial написал Саймон Рич, по новелле которого был снят сериал «Миротворцы» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми. Продюсерами фильма станут Дэвид Хейман, который работает над новым фильмом о Джеймсе Бонде, а также был продюсером фильмов о Гарри Поттере и фантастических тварях, и Джеффри Клиффорд, продюсировавший фильмы о медвежонке Паддингтоне. Кроме того, переговоры о продюсировании Artificial ведет Дженнифер Фокс.
Отмечается, что Лука Гуаданьино этим летом должен был работать над фильмом «Сержант Рок» с Колином Фаррелом, однако съемки перенесли на год. Среди последних работ режиссера — прошлогодние «Претенденты» с Зендеей и «После охоты» с Джулией Робертс, Эндрю Гарфилдом и Айо Эдебири в главных ролях, который выйдет в прокат 10 октября.
Источники The Hollywood Reporter сообщили, что съемки ленты, вероятно, начнутся этим летом. Они пройдут в Сан-Франциско и Италии.