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Мир

СМИ: украинцы потеряли надежду на скорое завершение войны

2 минуты чтения 12:31 | Обновлено: 13:29

Война России с Украиной в том или ином виде будет продолжаться как минимум до тех пора пока Владимир Путин находится у власти, несмотря на возможное заключение различных мирных соглашений. Об этом, как пишет британская газета The Times, заявил экс-министр обороны Украины Алексей Резник. Издание отмечает, что мнение бывшего чиновника отражает угасание надежд украинцев на скорое завершение войны.

Резник пояснил, что, по его мнению, даже если участникам мирных переговоров удастся заключить соглашение о прекращении огня и создании буферных зон, «гибридная война» все равно продолжится. 

«Я думаю, что только после смены руководства в России у нас появится реальный шанс жить в мирном сосуществовании с русскими», — сказал Резник в интервью The Times.

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Комментируя переговоры между Москвой и Киевом, возобновившиеся в мае, Резник сказал, что, по его мнению, России они нужны, чтобы послать сигнал США и избежать новых санкций. В то же время он оговорился, что считает необходимым продолжать диалог как минимум для того, чтобы добиться частичного прекращения огня, в частности, в небе.

В конце июня газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писала, что украинские власти прежде рассчитывали добиться прекращения огня уже к середине 2025 года. Ожидалось, что заключенное перемирие положительно скажется на украинской экономике.

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Издание отмечает, что после многочисленных заявлений президента США Дональда Трампа о скором завершении войны украиснкие ценные бумаги стали популярными среди инвесторов, надеявшихся на «мирные диведенды». 

В свою очередь, агентство Bloomberg писало, что благодаря сохранявшимся надеждам на скорое перемирие госдолг Украины стал лидером по доходности. Однако с течением времени отсутствие хоть какого-либо прогресса в вопросе достижения мира в Украине и заявления Трампа о возможном прекращении его участия в урегулировании конфликта, заставили инвесторов умерить оптимизм. 

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