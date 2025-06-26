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Политика

СМИ: Украина рассчитывала на прекращение огня к середине года

2 минуты чтения 20:51 26 июня

Неназванный чиновник из администрации президента Украины Владимира Зеленского рассказал The Washington Post, что власти надеялись на прекращение огня к середине этого года, особенно после избрания Дональда Трампа президентом США. На это делалась ставка в экономических прогнозах в Украине.

Как пишет издание, государственные облигации Украины достигли пика в феврале этого года на фоне заявлений Трампа о скором окончании войны в Украине. Однако ситуация изменилась после того, как Трамп переключился на другие конфликты, а российские войска усилили удары по Украине.

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По словам источника WP, «положительное влияние на экономику» в этом году «больше не рассматривается», однако остаются надежды на следующий год. Сейчас, как отмечает издание, украинскую экономику поддерживают Западные страны, но в то же время существует риск, что этой финансовой помощи будет недостаточно для дальнейшего развития экономики страны, а единственный крупный инвестиционный план — недавно подписанное соглашение с США о разработке полезных ископаемых — все еще требует многих лет разработки.

Издание отмечает, что после саммита НАТО Трамп выразил недоумение по поводу того, что война между Украиной и Россией все еще продолжается, и признал, что Владимир Путин оказался «непростым». «Я удивлен им; я думал, мы легко решим этот вопрос», — заявил Трамп на пресс-конференции и добавил, что этот военный конфликт между «оказался сложнее других войн».

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Теперь, пишет WP, война может затянуться и разрушить экономику Украины. По данным издания, сейчас западные союзники Украины покрывают часть невоенных расходов страны, например, пенсии, траты на здравоохранение и образование, с помощью замороженных российских активов. Однако украинские чиновники прогнозируют, что в 2026 году союзники смогут покрыть лишь половину из необходимых, как утверждает Зеленский, 40 миллиардов евро помощи.

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