Россияне стали больше интересоваться недвижимостью в США при Трампе

Спрос на недвижимость в США среди россиян в первом полугодии 2025 года вырос на 78,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на данные агентства недвижимости Tranio.

Так, согласно опубликованной информации, по итогам шести месяцев США заняли девятое место в рейтинге наиболее востребованных направлений для зарубежных инвестиций россиян в недвижимость, обеспечив 3,6% от общего объема спроса.

Аналитики Tranio связывают рост интереса с общей стабилизацией активности российских инвесторов на зарубежных рынках и желанием диверсифицировать инвестиционные портфели. Лидером среди стран для покупки недвижимости у россиян второй год подряд остается Таиланд. На эту страну пришлось более четверти всего спроса — 25,6%.

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По данным Национальной ассоциации риелторов США (NAR), доля россиян среди всех иностранных покупателей жилой недвижимости составляет менее 1%. При этом покупатели из России тратят на жилье в среднем в полтора раза больше, чем представители других стран. Так, россияне в среднем тратят на американскую недвижимость 653 тысячи долларов, а другие иностранцы — чуть больше 480 тысяч долларов.

«Российские покупатели, как правило, приобретают более дорогую недвижимость — не обязательно элитную, а потому, что они покупают в районах, где недвижимость стоит дороже, например, в Нью-Йорке», — пояснила директор по исследованиям рынка недвижимости NAR Гей Короратон.

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Согласно данным ассоциации риэлторов, у россиян пользуются популярностью штаты Флорида (29% сделок), Джорджия (16%), Нью-Йорк (13%), Калифорния (8%) и Иллинойс (5%). The Moscow Times пишет, что в Майами даже появилась своя «маленькая Москва» — так называют город Санни-Айлс-Бич.

В начале апреля американские СМИ писали, что среди покупателей недвижимости в Нью-Йорке снова появились богатые россияне. Риэлторы тогда отмечали, что состоятельные граждане России вернулись на рынок недвижимости США на фоне потепления отношений Москвы и Вашингтона после вступления в должность президента США Дональда Трампа.