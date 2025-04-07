СМИ: состоятельные россияне начали покупать недвижимость в Нью-Йорке

Среди покупателей недвижимости в Нью-Йорке снова можно видеть богатых россиян. Об этом пишет журнал Air Mail, ссылаясь на неназванного нью-йоркского агента по недвижимости.

По его словам, покупатели из России вернулись на нью-йоркский рынок на фоне потепления отношений между Россией и США после прихода к власти Дональда Трампа. Собеседник издания рассказал, что за последние несколько недель он видел пятерых россиян, которые смотрели квартиры и таунхаусы стоимостью от 10 до 20 миллионов долларов. Еще один россиянин, по его словам, купил элитную недвижимость в Мидтауне — центральной части Манхэттена — заплатив за нее 20 миллионов долларов.

Я поставила черный протез глаза Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной» Общество 11 минут чтения

При этом источник журнала отметил, что речь идет как правило о людях с двумя или более гражданствами. Он отметил, что как правило это люди, которые получили образование в США и владели там недвижимостью, но потом переехали в Дубай, Женеву, Лондон, Монако и другие города.

«Пару лет назад олигархи не могли ничего купить в США, и Путин оказывал давление на россиян, чтобы они не покупали здесь или в Европе», — напомнил собеседник Air Mail, отметив, что теперь россияне больше не боятся покупать недвижимость.

Расследование всей жизни Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти Криминал 12 минут чтения

Само издание также полагает, что поводов для опасений у потенциальных покупателей американской недвижимости из России действительно стало меньше. Так, в начале февраля стало известно, что администрация Трампа смягчила законодательство о прозрачности инвестиций, а также распустила группу KleptoCapture, занимавшуюся поиском и арестом активов, которые принадлежат российским бизнесменам, попавшим под американские санкции, а также

Тем не менее еще один собеседник издания, который ранее был советником выходцев из бывшего СССР, назвал покупки американской недвижимости россиянами до заключения мирного соглашения по Украине самоубийственными. «Я не вижу никаких изменений, пока не будет подписано реальное мирное соглашение или пока не будут сняты все санкции», — подчеркнул он.