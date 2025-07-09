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Мир

Германия заявила об исчерпании мирных способов закончить войну в Украине

2 минуты чтения 14:17

Дипломатических методов для достижения мирного урегулирования войны в Украине больше не осталось. Об этом, как передает канал n-tv, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Дипломатические средства исчерпаны», — сказал он, выступая во время дебатов в Бундестаге. Мерц также раскритиковал недавний массированный удар, нанесенный Россией по Украине. Как сообщалось, он стал самым массовым налетом российских ударных дронов с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Так, в ночь на 9 июля российские военные запустили по целям на территории Украины в общей сложности 728 ударных беспилотников.

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Одновременно британская газета Times написала, что украинцы потеряли надежду на скорое завершение войны. Издание полагает, что большинство украинцев разделяют мнение бывшего министра обороны страны Алексея Резника, который заявил, что война с Россией в том или ином виде будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Путин находится у власти.

Он пояснил, что даже если будут заключены соглашения о прекращении огня и создании буферных зон, то продолжится «гибридная» война. «Я думаю, что только после смены руководства в России у нас появится реальный шанс жить в мирном сосуществовании с русскими», — сказал Резник.

В конце июня газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писала, что украинские власти прежде рассчитывали добиться прекращения огня уже к середине 2025 года.

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