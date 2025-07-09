Пассажирам в США больше не нужно снимать обувь при досмотре в аэропортах

В Соединенных Штатах отменено почти 20-летнее правило, обязывавшее пассажиров снимать обувь при прохождении контроля безопасности в аэропортах. Об этом объявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Новые правила вступают в силу немедленно и действуют по всей стране, сообщает Associated Press.

Решение основано на результатах пилотной программы, которая показала, что служба транспортной безопасности (TSA) располагает достаточным оборудованием, чтобы обеспечивать безопасность без необходимости снимать обувь.

«Я думаю, большинство американцев обрадуются, узнав, что теперь можно пройти досмотр, не снимая обувь. Это сделает процесс намного проще», — заявила Ноэм.

Тем не менее, в отдельных случаях сотрудники безопасности могут все же попросить пассажиров снять обувь, если сочтут это необходимым для дополнительной проверки.

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Правило о снятии обуви ввели в 2006 году — через несколько лет после предотвращенного теракта на рейсе Париж–Майами в 2001 году, когда злоумышленник пытался пронести взрывчатку в кроссовках. С тех пор все пассажиры в возрасте от 12 до 75 лет обязаны были снимать обувь и укладывать ее в лоток для сканирования.

Единственным исключением была программа TSA PreCheck, позволяющая за 80 долларов на пять лет проходить контроль без снятия обуви, ремня и куртки, а также не вынимать ноутбуки и жидкости из ручной клади. Программа продолжит действовать, и ее участники по-прежнему смогут проходить досмотр быстрее — несмотря на новые правила, другие предметы, как и прежде, придется сканировать отдельно.

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Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что ограничение на провоз жидкостей в ручной клади объемом более 100 мл, введенное в 2006 году, постепенно отменяется в некоторых европейских аэропортах. Это стало возможно благодаря внедрению новых сканеров, способных определять состав веществ без необходимости извлекать их из багажа. В 2025 году разрешение на провоз до двух литров жидкостей уже действует, например, в аэропортах Бирмингема и Эдинбурга.

Ранее аналогичные послабления пытались внедрить в ряде аэропортов ЕС, но из-за технических сложностей многие были вынуждены вернуться к прежним ограничениям. Сейчас обсуждается единая система правил для всего Евросоюза: недавно в Европарламенте была одобрена поправка, позволяющая перевозить ручную кладь весом до 7 кг и размерами до 100 см без доплаты. Однако эксперты советуют пассажирам перед вылетом проверять актуальные требования на сайте конкретного аэропорта.