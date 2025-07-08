Трамп пообещал направить больше оружия Украине

США намерены продолжать поставки вооружений Украине, заявил президент Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Основной акцент, по его словам, будет сделан на оборонительных системах, чтобы «обеспечить Украине возможность защищаться», передает Reuters.

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас на них обрушиваются очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного», — заявил Трамп.

Позднее Пентагон подтвердил, что США готовят новую партию оборонительного вооружения. В заявлении министерства говорится, что «по указанию президента Трампа Министерство обороны направит дополнительное оборонительное оружие на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира».

Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым Экономика 6 минут чтения

О приостановке поставок оружия стало известно 2 июля. 4 июля Трамп провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данным The Wall Street Journal, американский лидер пообещал, что Вашингтон направит Киеву «столько оружия, сколько сможет». Зеленский назвал разговор «очень важным и полезным» и отметил, что собеседники обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины.

Тем не менее, как отмечает WSJ, поставки вооружений Киеву остаются приостановленными. США до сих пор не передали Украине партию систем ПВО Patriot, зенитных ракет AIM-120, гаубиц, ракет Hellfire, GMLRS, ПЗРК Stinger и гранатометов.

По информации The Economist, в последние недели приостановлена не только передача отдельных видов вооружений, но и вся военная помощь в целом. В украинском МИД заявили, что официальных уведомлений о заморозке поставок не получали, однако для прояснения ситуации вызвали временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

Биткоин спасает экономику целой страны Криптовалюта помогла повысить зарплаты. Все благодаря секретному государственному майнингу Экономика 8 минут чтения

Администрация США отрицает, что решение о приостановке поставок было политическим. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что речь идет о «стандартной проверке Пентагона» всех программ военной помощи.

По информации источников Axios, во время разговора с Зеленским Трамп дал понять, что сам не принимал решения о приостановке поставок и поручил провести инвентаризацию вооружений после недавних ударов по Ирану. Он заверил, что поставки будут возобновлены и Украина получит необходимую помощь.