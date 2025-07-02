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Политика

США приостановили поставки Украине ракет для Patriot и HIMARS

2 минуты чтения 08:20

Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп приостановил поставки части противоракетных перехватчиков, управляемых бомб и ракет Украине из-за обеспокоенности Пентагона тем, что запасы американского оружия начали иссякать, сообщает The New York Times.

Администрация объяснила приостановку озабоченностью по поводу нехватки боеприпасов и систем ПВО, которые могут потребоваться самим США или союзникам в случае других глобальных угроз.

Вооружение, поставки которого Украине приостановил Пентагон США, включает десятки ракет-перехватчиков Patriot, тысячи осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для гаубиц, более ста ракет Hellfire, сообщает NBC со ссылкой на источники. Кроме того заморожены поставки более 250 высокоточных ракет GMLRS, десятков ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов.

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Часть из этих вооружений планировалась к поставке Украине в течение следующего года. Однако, по мнению некоторых аналитиков, этот шаг может послужить сигналом президенту России Владимиру Путину о постепенном выходе США из роли главного поставщика передовых вооружений для Украины. Это, в свою очередь, может подтолкнуть Путина затягивать возможные переговоры о перемирии, полагая, что украинские силы вскоре останутся без необходимого боезапаса и средств ПВО.

Белый дом охарактеризовал решение как вопрос национальных интересов. «Это решение было принято в интересах США после анализа Минобороны нашей военной помощи другим странам по всему миру, — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. — Мощь Вооруженных сил США остается вне сомнений — просто спросите об этом у Ирана».

Этот шаг стал победой для вице-президента Джей Ди Вэнса и других представителей администрации, которые давно ставили под сомнение целесообразность поддержки Украины, не входящей в НАТО. Демократы в Сенате, напротив, предупредили, что пауза ослабит украинскую оборону.

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«Пентагон существенно ослабляет защиту Украины от воздушных атак в момент, когда Россия каждую ночь обстреливает украинские города, убивая и раня гражданских», — заявила сенатор Джин Шахин из Нью-Гэмпшира, глава демократов в комитете по международным делам.

Озабоченность по поводу истощения американских запасов вооружений существовала и до прихода Трампа. В последние месяцы администрации Байдена высокопоставленные чиновники предупреждали, что США и страны Европы не справляются с растущим спросом — как на передовые системы, так и на базовые боеприпасы.

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