СМИ предрекли провал «золотым визам» Трампа

Программа «золотых виз», анонсированная президентом США Дональдом Трампом в феврале, вероятно, никогда не заработает. Такое утверждение содержится в свежей публикации американской газеты Washington Post (WP).

Издание утверждает, что администрация действующего американского президента не предприняла никаких усилий для внесения поправок в законодательство, необходимых для работы программы. Опрошенные газетой эксперты в области миграционного права сообщили, что по американским законам для учреждения новой категории виз необходимо решение Конгресса, а у президента нет таких полномочий.

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При этом они отметили, что американский парламент не принимал поправок, меняющих категории существующих виз уже 35 лет. Более того, когда президентские администрации пытались изменить действующий визовый порядок конгрессмены противодействовали этим изменениям, полагая, что они ограничивают полномочия парламента.

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В конце февраля Дональд Трамп анонсировал запуск программы «золотых виз». Тогда он рассказал, что они будут стоить пять миллионов долларов и станут для их обладателей «дорогой к гражданству» США. По словам американского президента, эта программа должна привлечь в страну успешных и состоятельных людей со всего мира.

В марте американский министр финансов Говард Лютник сообщил, что всего за один день продал тысячу «золотых виз», а вырученные пять миллиардов долларов направил на погашение госдолга США. В июне был запущен специальный сайт, на котором можно записаться в лист ожидания на получение «золотой визы». Тогда же Лютник утверждал, что соответствующие заявки подали уже 70 тысяч человек.